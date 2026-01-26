Podovi visokog sjaja od granita ili gnajsa kao i drugog tvrdog kamena zahtijevaju posebno sredstvo za njegu koje se suši bez ostavljanja tragova ili tragova – kao što je FloorPro Shine Cleaner RM 755 iz Kärchera, bilo za ručno čišćenje podova ili za korištenje na velikim površinama sa strojem za ribanje. Idealan je za međučišćenje i održavanje ovih visokokvalitetnih podnih obloga, ali se može koristiti i na drugim površinama, uključujući disipativne ESD podove. Brzo i pouzdano uklanja masnoću, ulje, čađu i uobičajenu mineralnu prljavštinu uzrokovanu prljavštinom s ceste. Također ima formulaciju s malom pjenom za korištenje sa strojem za ribanje i učinkovito korištenje volumena spremnika. FloorPro Shine Cleaner RM 755 lako se odvaja i ostavlja ugodan, svjež miris nakon čišćenja.