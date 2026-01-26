FloorPro sjajilo RM 755, 20l

Sjajilo na bazi otapala koje se suši u potpunosti bez tragova za srednje i održavanje podova i površina. Idealno za granitne podove visokog sjaja.

Podovi visokog sjaja od granita ili gnajsa kao i drugog tvrdog kamena zahtijevaju posebno sredstvo za njegu koje se suši bez ostavljanja tragova ili tragova – kao što je FloorPro Shine Cleaner RM 755 iz Kärchera, bilo za ručno čišćenje podova ili za korištenje na velikim površinama sa strojem za ribanje. Idealan je za međučišćenje i održavanje ovih visokokvalitetnih podnih obloga, ali se može koristiti i na drugim površinama, uključujući disipativne ESD podove. Brzo i pouzdano uklanja masnoću, ulje, čađu i uobičajenu mineralnu prljavštinu uzrokovanu prljavštinom s ceste. Također ima formulaciju s malom pjenom za korištenje sa strojem za ribanje i učinkovito korištenje volumena spremnika. FloorPro Shine Cleaner RM 755 lako se odvaja i ostavlja ugodan, svjež miris nakon čišćenja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 11,4
Težina (kg) 20,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 21,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 230 x 430
Područja primjene
  • Čišćenje poda
