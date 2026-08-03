FloorPro sjajilo RM 755, 2.5l

Sjajilo na bazi otapala koje se suši u potpunosti bez tragova za srednje i održavanje podova i površina. Idealno za granitne podove visokog sjaja.

Podovi visokog sjaja od granita ili gnajsa kao i drugog tvrdog kamena zahtijevaju posebno sredstvo za njegu koje se suši bez ostavljanja tragova ili tragova – kao što je FloorPro Shine Cleaner RM 755 iz Kärchera, bilo za ručno čišćenje podova ili za korištenje na velikim površinama sa strojem za ribanje. Idealan je za međučišćenje i održavanje ovih visokokvalitetnih podnih obloga, ali se može koristiti i na drugim površinama, uključujući disipativne ESD podove. Brzo i pouzdano uklanja masnoću, ulje, čađu i uobičajenu mineralnu prljavštinu uzrokovanu prljavštinom s ceste. Također ima formulaciju s malom pjenom za korištenje sa strojem za ribanje i učinkovito korištenje volumena spremnika. FloorPro Shine Cleaner RM 755 lako se odvaja i ostavlja ugodan, svjež miris nakon čišćenja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 4
pH vrijednost 11
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 120 x 120 x 290
Svojstva
  • Snažno dubinsko sredstvo za svakodnevno čišćenje svih tvrdih i elastičnih podova visokog sjaja
  • Otapa teške nečistoće na bazi ulja, masti i minerala
  • Samopoliranje
  • Suši se bez ostavljanja tragova
  • Vrlo slabo pjenjenje
  • ugodan, svježi miris
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
  • ne sadrži fosfate
FloorPro sjajilo RM 755, 2.5l
FloorPro sjajilo RM 755, 2.5l
FloorPro sjajilo RM 755, 2.5l
FloorPro sjajilo RM 755, 2.5l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Područja primjene
  • Čišćenje poda
Pribor
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