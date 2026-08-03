FloorPro sjajilo RM 755, 2.5l
Sjajilo na bazi otapala koje se suši u potpunosti bez tragova za srednje i održavanje podova i površina. Idealno za granitne podove visokog sjaja.
Podovi visokog sjaja od granita ili gnajsa kao i drugog tvrdog kamena zahtijevaju posebno sredstvo za njegu koje se suši bez ostavljanja tragova ili tragova – kao što je FloorPro Shine Cleaner RM 755 iz Kärchera, bilo za ručno čišćenje podova ili za korištenje na velikim površinama sa strojem za ribanje. Idealan je za međučišćenje i održavanje ovih visokokvalitetnih podnih obloga, ali se može koristiti i na drugim površinama, uključujući disipativne ESD podove. Brzo i pouzdano uklanja masnoću, ulje, čađu i uobičajenu mineralnu prljavštinu uzrokovanu prljavštinom s ceste. Također ima formulaciju s malom pjenom za korištenje sa strojem za ribanje i učinkovito korištenje volumena spremnika. FloorPro Shine Cleaner RM 755 lako se odvaja i ostavlja ugodan, svjež miris nakon čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|2,5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|4
|pH vrijednost
|11
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|120 x 120 x 290
Svojstva
- Snažno dubinsko sredstvo za svakodnevno čišćenje svih tvrdih i elastičnih podova visokog sjaja
- Otapa teške nečistoće na bazi ulja, masti i minerala
- Samopoliranje
- Suši se bez ostavljanja tragova
- Vrlo slabo pjenjenje
- ugodan, svježi miris
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- ne sadrži NTA
- ne sadrži fosfate
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P264 Nakon uporabe temeljito oprati
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Područja primjene
- Čišćenje poda