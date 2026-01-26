Kärcher FloorPro Spray Cleaner RM 748 razvijen je za mehaničko međučišćenje premazanih podnih obloga osjetljivih na otapala, kao što su linoleum, guma ili PVC podovi. Sredstvo za čišćenje spremno za upotrebu na bazi voska nanosi se pomoću stroja s jednim diskom kako bi se uklonile uobičajene mrlje uzrokovane prometom, a istovremeno popravlja i osvježava površinu. Osim toga, njegova posebna formulacija ima protuklizni učinak za veću sigurnost.