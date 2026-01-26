FloorPro sred. za čišć. u spreju RM 748, 10l

Emulzija u spreju protiv klizanja na bazi voska za sve premazane tvrde površine. Popravlja i osvježava premazane podove te također uklanja neželjene tragove peta i stopala.

Kärcher FloorPro Spray Cleaner RM 748 razvijen je za mehaničko međučišćenje premazanih podnih obloga osjetljivih na otapala, kao što su linoleum, guma ili PVC podovi. Sredstvo za čišćenje spremno za upotrebu na bazi voska nanosi se pomoću stroja s jednim diskom kako bi se uklonile uobičajene mrlje uzrokovane prometom, a istovremeno popravlja i osvježava površinu. Osim toga, njegova posebna formulacija ima protuklizni učinak za veću sigurnost.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 8,5
Težina (kg) 10
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 230 x 188 x 307
Područja primjene
  • Zaštita podova
