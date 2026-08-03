RM 69** 10l industrial cleaner, 10l

Neotrovno industrijsko sredstvo za uklanjanje uobičajenih mrlja od ulja i masti tijekom srednjeg čišćenja ili čišćenja industrijskih podova u logističkim centrima i proizvodnim okruženjima.

Svestrani izbor za čišćenje podova i površina, FloorPro Industrial Cleaner RM 69 iz Kärchera posebno je impresivan za održavanje i međučišćenje konvencionalnih industrijskih podova. Prikladan je i za ručno čišćenje i za čišćenje sa strojem za ribanje – plus formula s posebno malom pjenom omogućuje učinkovito korištenje volumena spremnika stroja. Učinkovito uklanja uobičajene mrlje od ulja i masti u logističkim centrima i proizvodnim okruženjima, ostavljajući iza sebe samo ugodan, svjež miris. Osim toga, blago alkalno, netoksično i lako odvojivo sredstvo za čišćenje masnoće idealno je za upotrebu na disipativnim ESD podovima, tekućim i cementnim estrihima i površinama obloženim epoksidnom smolom. Tvrtke za obradu metala i boje također imaju koristi od formulacije bez silikona.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 10
Težina (kg) 10
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 230 x 188 x 307
Svojstva
  • Snažno sredstvo međučišćenje i čišćenje u svrhu održavanja jako zaprljanih industrijskih podova
  • Vrlo slabo pjenjenje
  • Učinkovito otapanje nečistoća od ulja, masnoća i minerala
  • Izvrsne performanse čišćenja
  • Netoksičan
  • Otapa teške nečistoće na bazi ulja, masti i minerala
  • Može se koristiti za mehaničko ili ručno čišćenje
  • Brzo odvaja ulje/vodu u separatoru ulja
  • brzo djeluje
  • Vrlo visok prinos
  • ugodan, svježi miris
  • Širok raspon primjena: može se koristiti za sve vodootporne, alkalne osjetljive (npr. linoleum) i alkalne otporne (npr. PVC) površine
RM 69** 10l industrial cleaner, 10l
RM 69** 10l industrial cleaner, 10l
RM 69** 10l industrial cleaner, 10l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
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Kompatibilni uređaji
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  • Čišćenje poda
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