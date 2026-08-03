Prirodno industrijsko sredstvo za čišćenje RM 69N sastoji se od više od 99 posto prirodnih sastojaka s površinski aktivnim tvarima dobivenim iz kokosa i kukuruza, koji se dobivaju iz otpadnih proizvoda prehrambene industrije. Ne sadrži mirise, boje i silikonska ulja, što ga čini idealnim za tvrtke za obradu metala i boja te automobilsku industriju. RM 69N nije opasan i ne sadrži fosfate, mikroplastiku ili druge kritične sastojke. Ne predstavlja niti opasnu robu, što je čini jeftinijom za slanje. Prirodno industrijsko sredstvo za čišćenje ne podliježe posebnim uvjetima skladištenja. Unatoč prirodnoj formulaciji, postiže jaku moć čišćenja konvencionalnih deterdženata i učinkovito uklanja mrlje od ulja i masti. Čistač s malo pjene u potpunosti iskorištava spremnik otpadne vode i ekonomičan je za korištenje s koncentracijom od samo 0,5 posto. Idealan je za međučišćenje i čišćenje industrijskih i ESD podova u logističkim centrima i proizvodnim pogonima, kao iu supermarketima, na željezničkim kolodvorima i zračnim lukama. Može se koristiti ručno ili u mašinama za čišćenje i kompatibilan je sa separatorima ulja.