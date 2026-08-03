FloorPro sredstvo za uklanjanje tragova od guma i abrazije RM 776, 200l

Specijalno sredstvo za uklanjanje tragova abrazije gume i tragova uzrokovanih viličarima. Učinkovito se uklanjaju čak i ostaci ljepljive trake i teška kontaminacija uljem i čađom.

Visoko alkalni FloorPro sredstvo za uklanjanje tragova od guma i abrazije RM 776, posebno dizajnirano za točkasto i dubinsko čišćenje industrijskih podova, tekućih i cementnih estriha te površina premazanih epoksidnom smolom. Posebno sredstvo za čišćenje pogodno za separatore nanosi se metodom u dva koraka – nanosi se raspršivačem prije nego što se prljava voda ukloni strojem za ribanje nakon određenog vremena kontakta. Visoko učinkoviti deterdžent u potpunosti uklanja tragove abrazije gume i tragove od viličara, kao i ostatke ljepljive trake i teškog ulja i onečišćenja čađom. Tvrtke koje se bave obradom metala i boja koje koriste FloorPro sredstvo za uklanjanje tragova od gume i abrazije RM 776 također imaju koristi od njegove formulacije koja ne sadrži silikone.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13
Težina uklj. ambalažu (kg) 224,8
FloorPro sredstvo za uklanjanje tragova od guma i abrazije RM 776, 200l
FloorPro sredstvo za uklanjanje tragova od guma i abrazije RM 776, 200l
FloorPro sredstvo za uklanjanje tragova od guma i abrazije RM 776, 200l
Područja primjene
  • Čišćenje poda
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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