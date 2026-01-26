Površina

Svi Kärcher proizvodi za čišćenje posebno su konstruirani u skladu sa zahtjevima tvrtki koje pružaju usluge čišćenja, kao i sa zahtjevima čistača zgrada. Pouzdano i brzo uklanjaju sve tipične nečistoće, a da pritom ne nagrizaju površinu. Ali sam učinak čišćenja danas više ne udovoljava profesionalnim zahtjevima tvrtki koje pružaju usluge čišćenja i Facility Management. Odabrano sredstvo za čišćenje mora pružati daleko više: ugodan miris, ekološku neškodljivost, pouzdano doziranje koncentrata, dobro rukovanje i ergonomski dizajn boce.