Svestran i visoko koncentriran: SurfacePro čistač površina CA 30 C eco!perform nudi široki spektar učinkovitosti protiv širokog spektra zaprljanja i u raznim područjima primjene. Za održavanje tvrdih, fleksibilnih, vodootpornih i alkoholnih površina, pogodan je za vlažno brisanje metodom sprej/pjena, kao i za mokro brisanje metodom kante. Deterdžent sigurno i pouzdano uklanja prolivenu hranu, mrlje od masnoće, mrlje od kave, kremu za cipele, otiske pa čak i naslage od duhanskog dima – ostavljajući za sobom samo ugodan miris citrusa. Neotrovni visoki koncentrat također se može dozirati vrlo štedljivo, brzo se suši i ne ostavlja tragove čak ni na sjajnim površinama. SurfacePro CA 30 C eco!perform također je certificiran u skladu s EU Ecolabel i dodijeljen mu je austrijski Ecolabel.