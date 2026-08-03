SurfacePro čistač površina CA 30 C eco!perform, 1l

Visoko koncentrirano sredstvo za čišćenje površina koje se brzo suši i bez tragova za ručno održavanje. S certifikatom EU Ecolabel.

Svestran i visoko koncentriran: SurfacePro čistač površina CA 30 C eco!perform nudi široki spektar učinkovitosti protiv širokog spektra zaprljanja i u raznim područjima primjene. Za održavanje tvrdih, fleksibilnih, vodootpornih i alkoholnih površina, pogodan je za vlažno brisanje metodom sprej/pjena, kao i za mokro brisanje metodom kante. Deterdžent sigurno i pouzdano uklanja prolivenu hranu, mrlje od masnoće, mrlje od kave, kremu za cipele, otiske pa čak i naslage od duhanskog dima – ostavljajući za sobom samo ugodan miris citrusa. Neotrovni visoki koncentrat također se može dozirati vrlo štedljivo, brzo se suši i ne ostavlja tragove čak ni na sjajnim površinama. SurfacePro CA 30 C eco!perform također je certificiran u skladu s EU Ecolabel i dodijeljen mu je austrijski Ecolabel.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 12
pH vrijednost 11
Težina (kg) 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 366 x 232 x 298
Svojstva
  • univerzalni koncentrat za čišćenje površina
  • Učinkovito uklanja prolivenu hranu, mrlje od masnoće, naslage nikotina, mrlje od kave, kremu za cipele, otiske stopala itd.
  • Vrlo dobra moć čišćenja na svim tvrdim i fleksibilnim površinama otpornim na vodu i alkohol
  • Bez tragova čak i na površinama visokog sjaja
  • također prikladno i za čišćenje poda
  • Ugodan, svježi miris limuna
  • Nosi europski ekološki znak (EU Ecolabel)
SurfacePro čistač površina CA 30 C eco!perform, 1l
SurfacePro čistač površina CA 30 C eco!perform, 1l
SurfacePro čistač površina CA 30 C eco!perform, 1l
SurfacePro čistač površina CA 30 C eco!perform, 1l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Područja primjene
  • Čišćenje podova i površina
Pribor
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