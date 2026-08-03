SurfacePro čistač površina CA 30 C eco!perform, 5l
Visoko koncentrirano sredstvo za čišćenje površina koje se brzo suši i bez tragova za ručno održavanje. S certifikatom EU Ecolabel.
Svestran i visoko koncentriran: SurfacePro čistač površina CA 30 C eco!perform nudi široki spektar učinkovitosti protiv širokog spektra zaprljanja i u raznim područjima primjene. Za održavanje tvrdih, fleksibilnih, vodootpornih i alkoholnih površina, pogodan je za vlažno brisanje metodom sprej/pjena, kao i za mokro brisanje metodom kante. Deterdžent sigurno i pouzdano uklanja prolivenu hranu, mrlje od masnoće, mrlje od kave, kremu za cipele, otiske pa čak i naslage od duhanskog dima – ostavljajući za sobom samo ugodan miris citrusa. Neotrovni visoki koncentrat također se može dozirati vrlo štedljivo, brzo se suši i ne ostavlja tragove čak ni na sjajnim površinama. SurfacePro CA 30 C eco!perform također je certificiran u skladu s EU Ecolabel i dodijeljen mu je austrijski Ecolabel.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|2
|pH vrijednost
|11
|Težina (kg)
|5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|192 x 145 x 248
Svojstva
- univerzalni koncentrat za čišćenje površina
- Učinkovito uklanja prolivenu hranu, mrlje od masnoće, naslage nikotina, mrlje od kave, kremu za cipele, otiske stopala itd.
- Vrlo dobra moć čišćenja na svim tvrdim i fleksibilnim površinama otpornim na vodu i alkohol
- Bez tragova čak i na površinama visokog sjaja
- također prikladno i za čišćenje poda
- Ugodan, svježi miris limuna
- Nosi europski ekološki znak (EU Ecolabel)
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Područja primjene
- Čišćenje podova i površina