Održivo, ekološki prihvatljivo i vrlo snažno: naš SurfacePro čistač površina CA 30 R eco!perform za temeljito održavanje svih površina otpornih na vodu i alkohol. Brzosušeći deterdžent bez tragova za vlažno brisanje metodom raspršivanja pouzdano uklanja prolivenu hranu, mrlje od masnoće, mrlje od kave, kremu za cipele, pa čak i naslage od duhanskog dima. Osim toga, ovo sredstvo za čišćenje s ugodnim svježim mirisom iz Kärcher SurfacePro asortimana za profesionalce u čišćenju također je prikladno za ručno čišćenje nehrđajućeg čelika. Neotrovno i spremno za upotrebu za jednostavno rukovanje, ovo sredstvo za čišćenje površina certificirano je u skladu s EU Ecolabel i također mu je dodijeljena austrijska Ecolabel. Održivi koncept također uključuje bocu za višekratnu upotrebu od 0,5 litara koja se može puniti, a koja je dodatno prikladna za nanošenje visokokvalitetnom Kärcherovom glavom za prskanje s pjenom 2 u 1.