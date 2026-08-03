SurfacePro čistač površina CA 30 R eco!perform, 0.5l

Čistač površina spreman za upotrebu za ručno održavanje. Brzo se suši, bez tragova i s certifikatom EU Ecolabel.

Održivo, ekološki prihvatljivo i vrlo snažno: naš SurfacePro čistač površina CA 30 R eco!perform za temeljito održavanje svih površina otpornih na vodu i alkohol. Brzosušeći deterdžent bez tragova za vlažno brisanje metodom raspršivanja pouzdano uklanja prolivenu hranu, mrlje od masnoće, mrlje od kave, kremu za cipele, pa čak i naslage od duhanskog dima. Osim toga, ovo sredstvo za čišćenje s ugodnim svježim mirisom iz Kärcher SurfacePro asortimana za profesionalce u čišćenju također je prikladno za ručno čišćenje nehrđajućeg čelika. Neotrovno i spremno za upotrebu za jednostavno rukovanje, ovo sredstvo za čišćenje površina certificirano je u skladu s EU Ecolabel i također mu je dodijeljena austrijska Ecolabel. Održivi koncept također uključuje bocu za višekratnu upotrebu od 0,5 litara koja se može puniti, a koja je dodatno prikladna za nanošenje visokokvalitetnom Kärcherovom glavom za prskanje s pjenom 2 u 1.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 0,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 12
pH vrijednost 9
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 302 x 187 x 244
Svojstva
  • Sredstvo za čišćenje površina spremno za upotrebu
  • Učinkovito uklanja prolivenu hranu, mrlje od masnoće, naslage nikotina, mrlje od kave, kremu za cipele, otiske stopala itd.
  • Vrlo dobra moć čišćenja na svim tvrdim i fleksibilnim površinama otpornim na vodu i alkohol
  • Dizajnirano za visoku učinkovitost čišćenja
  • prikladno i za čišćenje nehrđajućeg čelika
  • Lagana, ergonomska boca s raspršivačem od 500 ml s profesionalnim raspršivačem s mlazom pjene
  • Manje je potrebno za odlaganje zahvaljujući višekratnom profesionalnom raspršivaču
  • Ugodan, svježi miris limuna
  • Nosi europski ekološki znak (EU Ecolabel)
SurfacePro čistač površina CA 30 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro čistač površina CA 30 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro čistač površina CA 30 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro čistač površina CA 30 R eco!perform, 0.5l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
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  • Čišćenje podova i površina
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