SurfacePro čistač površina CA 30 R eco!perform, 0.5l
Čistač površina spreman za upotrebu za ručno održavanje. Brzo se suši, bez tragova i s certifikatom EU Ecolabel.
Održivo, ekološki prihvatljivo i vrlo snažno: naš SurfacePro čistač površina CA 30 R eco!perform za temeljito održavanje svih površina otpornih na vodu i alkohol. Brzosušeći deterdžent bez tragova za vlažno brisanje metodom raspršivanja pouzdano uklanja prolivenu hranu, mrlje od masnoće, mrlje od kave, kremu za cipele, pa čak i naslage od duhanskog dima. Osim toga, ovo sredstvo za čišćenje s ugodnim svježim mirisom iz Kärcher SurfacePro asortimana za profesionalce u čišćenju također je prikladno za ručno čišćenje nehrđajućeg čelika. Neotrovno i spremno za upotrebu za jednostavno rukovanje, ovo sredstvo za čišćenje površina certificirano je u skladu s EU Ecolabel i također mu je dodijeljena austrijska Ecolabel. Održivi koncept također uključuje bocu za višekratnu upotrebu od 0,5 litara koja se može puniti, a koja je dodatno prikladna za nanošenje visokokvalitetnom Kärcherovom glavom za prskanje s pjenom 2 u 1.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|0,5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|12
|pH vrijednost
|9
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|302 x 187 x 244
Svojstva
- Sredstvo za čišćenje površina spremno za upotrebu
- Učinkovito uklanja prolivenu hranu, mrlje od masnoće, naslage nikotina, mrlje od kave, kremu za cipele, otiske stopala itd.
- Vrlo dobra moć čišćenja na svim tvrdim i fleksibilnim površinama otpornim na vodu i alkohol
- Dizajnirano za visoku učinkovitost čišćenja
- prikladno i za čišćenje nehrđajućeg čelika
- Lagana, ergonomska boca s raspršivačem od 500 ml s profesionalnim raspršivačem s mlazom pjene
- Manje je potrebno za odlaganje zahvaljujući višekratnom profesionalnom raspršivaču
- Ugodan, svježi miris limuna
- Nosi europski ekološki znak (EU Ecolabel)
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
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Područja primjene
- Čišćenje podova i površina