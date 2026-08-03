SurfacePro sred. za pranje stakla CA 40 R eco!perform, 0.5l

Sredstvo za čišćenje stakla na bazi alkohola spremno za upotrebu koje se brzo suši i bez tragova. Pogodno i za nježno čišćenje plastičnih površina. S certifikatom EU Ecolabel.

Netoksičan, certificiran EU Ecolabel-om i nagrađen austrijskim Ecolabel-om, naš SurfacePro CA 40 R eco!perform čistač stakla bez napora kombinira visoku snagu čišćenja s prihvatljivošću za okoliš i sigurnošću korisnika. Praktično spreman za upotrebu za ručno čišćenje metodom raspršivanja, deterdžent na bazi alkohola nije idealan samo za staklene površine poput prozora ili ogledala, već i za plastične površine. Otisci prstiju, masnoća i prašina, kao i prljavština uzrokovana ispušnim plinovima pouzdano se uklanjaju. Čak i sjajne površine suše se brzo i bez tragova, ostavljajući samo ugodan miris citrusa. Nema više dugotrajnog poliranja. SurfacePro CA 40 R eco!perform dostupan je u nekoliko veličina pakiranja. Boca od 0,5 litara za višekratnu upotrebu može se ponovno puniti i dodatno je prikladna za nanošenje visokokvalitetnom Kärcherovom glavom za raspršivanje pjene 2 u 1.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 0,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 12
pH vrijednost 7
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 65 x 65 x 223
Svojstva
  • Sredstvo za čišćenje stakla spremno za upotrebu
  • Uklanja otiske prstiju, prašinu, masne mrlje, prljavštinu uzrokovanu emisijama
  • Vrlo dobra moć čišćenja staklenih i plastičnih površina
  • Bez tragova čak i na površinama visokog sjaja
  • Lagana, ergonomska boca s raspršivačem od 500 ml s profesionalnim raspršivačem s mlazom pjene
  • Manje je potrebno za odlaganje zahvaljujući višekratnom profesionalnom raspršivaču
  • Ugodan, svježi miris limuna
  • Nosi europski ekološki znak (EU Ecolabel)
SurfacePro sred. za pranje stakla CA 40 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro sred. za pranje stakla CA 40 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro sred. za pranje stakla CA 40 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro sred. za pranje stakla CA 40 R eco!perform, 0.5l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
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  • Pranje stakla
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