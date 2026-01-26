Netoksičan, certificiran EU Ecolabel-om i nagrađen austrijskim Ecolabel-om, naš SurfacePro CA 40 R eco!perform čistač stakla bez napora kombinira visoku snagu čišćenja s prihvatljivošću za okoliš i sigurnošću korisnika. Praktično spreman za upotrebu za ručno čišćenje metodom raspršivanja, deterdžent na bazi alkohola nije idealan samo za staklene površine poput prozora ili ogledala, već i za plastične površine. Otisci prstiju, masnoća i prašina, kao i prljavština uzrokovana ispušnim plinovima pouzdano se uklanjaju. Čak i sjajne površine suše se brzo i bez tragova, ostavljajući samo ugodan miris citrusa. Nema više dugotrajnog poliranja. SurfacePro CA 40 R eco!perform dostupan je u nekoliko veličina pakiranja. Boca od 0,5 litara za višekratnu upotrebu može se ponovno puniti i dodatno je prikladna za nanošenje visokokvalitetnom Kärcherovom glavom za raspršivanje pjene 2 u 1.