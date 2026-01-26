SurfacePro sred. za pranje stakla CA 40 R eco!perform, 5l

Sredstvo za čišćenje stakla na bazi alkohola spremno za upotrebu koje se brzo suši i bez tragova. Pogodno i za nježno čišćenje plastičnih površina. S certifikatom EU Ecolabel.

Netoksičan, certificiran EU Ecolabel-om i nagrađen austrijskim Ecolabel-om, naš SurfacePro CA 40 R eco!perform čistač stakla bez napora kombinira visoku snagu čišćenja s prihvatljivošću za okoliš i sigurnošću korisnika. Praktično spreman za upotrebu za ručno čišćenje metodom raspršivanja, deterdžent na bazi alkohola nije idealan samo za staklene površine poput prozora ili ogledala, već i za plastične površine. Otisci prstiju, masnoća i prašina, kao i prljavština uzrokovana ispušnim plinovima pouzdano se uklanjaju. Čak i sjajne površine suše se brzo i bez tragova, ostavljajući samo ugodan miris citrusa. Nema više dugotrajnog poliranja. SurfacePro CA 40 R eco!perform dostupan je u nekoliko veličina pakiranja. Boca od 0,5 litara za višekratnu upotrebu može se ponovno puniti i dodatno je prikladna za nanošenje visokokvalitetnom Kärcherovom glavom za raspršivanje pjene 2 u 1.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 2
pH vrijednost 7
Težina (kg) 4,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 192 x 145 x 248
SurfacePro sred. za pranje stakla CA 40 R eco!perform, 5l
SurfacePro sred. za pranje stakla CA 40 R eco!perform, 5l
SurfacePro sred. za pranje stakla CA 40 R eco!perform, 5l
SurfacePro sred. za pranje stakla CA 40 R eco!perform, 5l
SurfacePro sred. za pranje stakla CA 40 R eco!perform, 5l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Pranje stakla
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH