SurfacePro sred. za pranje stakla CA 40 R eco!perform, 5l
Sredstvo za čišćenje stakla na bazi alkohola spremno za upotrebu koje se brzo suši i bez tragova. Pogodno i za nježno čišćenje plastičnih površina. S certifikatom EU Ecolabel.
Netoksičan, certificiran EU Ecolabel-om i nagrađen austrijskim Ecolabel-om, naš SurfacePro CA 40 R eco!perform čistač stakla bez napora kombinira visoku snagu čišćenja s prihvatljivošću za okoliš i sigurnošću korisnika. Praktično spreman za upotrebu za ručno čišćenje metodom raspršivanja, deterdžent na bazi alkohola nije idealan samo za staklene površine poput prozora ili ogledala, već i za plastične površine. Otisci prstiju, masnoća i prašina, kao i prljavština uzrokovana ispušnim plinovima pouzdano se uklanjaju. Čak i sjajne površine suše se brzo i bez tragova, ostavljajući samo ugodan miris citrusa. Nema više dugotrajnog poliranja. SurfacePro CA 40 R eco!perform dostupan je u nekoliko veličina pakiranja. Boca od 0,5 litara za višekratnu upotrebu može se ponovno puniti i dodatno je prikladna za nanošenje visokokvalitetnom Kärcherovom glavom za raspršivanje pjene 2 u 1.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|2
|pH vrijednost
|7
|Težina (kg)
|4,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|192 x 145 x 248
Područja primjene
- Pranje stakla