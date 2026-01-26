SanitPro Daily Cleaner CA 20 C eco!perform, 1l

Visokokoncentrirano sredstvo za čišćenje sanitarija za ručno održavanje. S inovativnom kombinacijom kiselina za uklanjanje mineralne prljavštine bez napora. S certifikatom EU Ecolabel.

Ekološki prihvatljiv, a posebno ekonomičan i snažan: SanitPro Daily Cleaner CA 20 C eco!perform iz Kärchera, s ugodno svježim mirisom citrusa. Visoki koncentrat za ručno čišćenje površina i podova (vlažno brisanje metodom spreja/pjene, mokro brisanje metodom kante ili predimpregnacija) impresionira maksimalnom učinkovitošću čišćenja keramičkih, nehrđajućih čeličnih, kromiranih, staklenih i plastičnih površina u sanitarnim prostorima. Zahvaljujući svojoj inovativnoj kiseloj kombinaciji limunske kiseline i metansulfonske kiseline, deterdžent uklanja ostatke kamenca, kamenac sapuna, kamenac urina, pa čak i laganu prljavštinu uzrokovanu ostacima sapuna i organskim materijalom bez napora, brzo i nježno. Certificiran u skladu s kriterijima EU Ecolabel-a i nagrađen Ecolabel-om Republike Austrije, SanitPro CA 20 C eco!perform kombinira ekološki prihvatljivu održivost s maksimalnom učinkovitošću čišćenja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 12
pH vrijednost 2,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
Područja primjene
  • Sanitarije
