Ekološki prihvatljiv, a posebno ekonomičan i snažan: SanitPro Daily Cleaner CA 20 C eco!perform iz Kärchera, s ugodno svježim mirisom citrusa. Visoki koncentrat za ručno čišćenje površina i podova (vlažno brisanje metodom spreja/pjene, mokro brisanje metodom kante ili predimpregnacija) impresionira maksimalnom učinkovitošću čišćenja keramičkih, nehrđajućih čeličnih, kromiranih, staklenih i plastičnih površina u sanitarnim prostorima. Zahvaljujući svojoj inovativnoj kiseloj kombinaciji limunske kiseline i metansulfonske kiseline, deterdžent uklanja ostatke kamenca, kamenac sapuna, kamenac urina, pa čak i laganu prljavštinu uzrokovanu ostacima sapuna i organskim materijalom bez napora, brzo i nježno. Certificiran u skladu s kriterijima EU Ecolabel-a i nagrađen Ecolabel-om Republike Austrije, SanitPro CA 20 C eco!perform kombinira ekološki prihvatljivu održivost s maksimalnom učinkovitošću čišćenja.