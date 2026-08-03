Zahvaljujući pionirskoj i ekološki prihvatljivoj kiseloj kombinaciji metansulfonske kiseline i limunske kiseline, SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform od Kärchera spreman je za upotrebu idealan je izbor za brzo i temeljito čišćenje sanitarija. Ekološki prihvatljiv deterdžent, koji je nagrađen EU Ecolabel i Austrijskom Ecolabel, bez napora uklanja ostatke kamenca, kamenca od sapuna i urina, kao i laganu prljavštinu uzrokovanu ostacima sapuna i organskim materijalom. Razvijeno za ručno vlažno brisanje metodom raspršivanja i vrlo jednostavno za korištenje, sredstvo za čišćenje sanitarija spremno za upotrebu jednako je nježno koliko i temeljito pri čišćenju svih tipičnih keramičkih, nehrđajućih čeličnih, kromiranih, staklenih i plastičnih površina. Brzo se suši i ne ostavlja tragove te ostavlja ugodan, svjež citrusni miris. SanitPro CA 20 R eco!perform također je dostupan u praktičnoj boci za višekratnu upotrebu od 0,5 litara koja se može ponovno puniti, a koja je dodatno prikladna za nanošenje visokokvalitetnom Kärcherovom glavom za raspršivanje pjene 2-u-1 za višekratnu upotrebu.