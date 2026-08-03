SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l

Sredstvo za čišćenje sanitarija spremno za upotrebu s pionirskom kombinacijom kiselina. Iznimno snažno čišćenje, a opet ekološki prihvatljivo. S certifikatom EU Ecolabel.

Zahvaljujući pionirskoj i ekološki prihvatljivoj kiseloj kombinaciji metansulfonske kiseline i limunske kiseline, SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform od Kärchera spreman je za upotrebu idealan je izbor za brzo i temeljito čišćenje sanitarija. Ekološki prihvatljiv deterdžent, koji je nagrađen EU Ecolabel i Austrijskom Ecolabel, bez napora uklanja ostatke kamenca, kamenca od sapuna i urina, kao i laganu prljavštinu uzrokovanu ostacima sapuna i organskim materijalom. Razvijeno za ručno vlažno brisanje metodom raspršivanja i vrlo jednostavno za korištenje, sredstvo za čišćenje sanitarija spremno za upotrebu jednako je nježno koliko i temeljito pri čišćenju svih tipičnih keramičkih, nehrđajućih čeličnih, kromiranih, staklenih i plastičnih površina. Brzo se suši i ne ostavlja tragove te ostavlja ugodan, svjež citrusni miris. SanitPro CA 20 R eco!perform također je dostupan u praktičnoj boci za višekratnu upotrebu od 0,5 litara koja se može ponovno puniti, a koja je dodatno prikladna za nanošenje visokokvalitetnom Kärcherovom glavom za raspršivanje pjene 2-u-1 za višekratnu upotrebu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 0,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 12
pH vrijednost 2
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 302 x 187 x 244
Svojstva
  • Sredstvo za svakodnevno čišćenje spremno za upotrebu
  • Uklanja mrlje od kamenca, sapuna i urina, kao i druge tipične nečistoće u sanitarnim prostorima
  • Dizajnirano za visoku učinkovitost čišćenja
  • Isprane površine suše bez tragova
  • S učinkom lakog čišćenja. Olakšava naknadne procese čišćenja
  • Lagana, ergonomska boca s raspršivačem od 500 ml s profesionalnim raspršivačem s mlazom pjene
  • Manje je potrebno za odlaganje zahvaljujući višekratnom profesionalnom raspršivaču
  • ugodan, svježi miris
  • Nosi europski ekološki znak (EU Ecolabel)
SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l
SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l
SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l
SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l
SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H315 Nadražuje kožu.
  • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
  • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
  • P280a Nosite zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
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Područja primjene
  • Sanitarije
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