Zahvaljujući svojoj viskoznoj konzistenciji, SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform iz Kärchera dobro prianja i na okomite površine WC školjki i pisoara, osiguravajući dulje vrijeme kontakta i bolje rezultate čišćenja. Koncentrat za čišćenje koristi se u nerazrijeđenom obliku za ručno održavanje zahoda i pisoara te u razrijeđenom obliku na podovima i površinama. Funkcionalni čep olakšava korištenje, limunska kiselina za aktivno čišćenje vrlo je učinkovita i ostavlja ugodan miris citrusa. Brzo, pouzdano i, zahvaljujući svojoj održivoj formuli, na ekološki prihvatljiv način uklanja mineralnu prljavštinu kao što su ostaci kamenca, sapun od kamenca, mokraćni kamenac i tipična organska prljavština u toaletima, kao i ostatke masnoće i sapuna. Osim toga, SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform certificiran je u skladu sa strogim zahtjevima EU Ecolabel-a i dodijeljen mu je austrijski Ecolabel.