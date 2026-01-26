SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform, 1l
Sredstvo za čišćenje WC-a spremno za upotrebu s certifikatom EU EcoLabel s formulom viskoznog gela za vrlo dobro prianjanje na unutrašnjost WC-a i pisoara.
Zahvaljujući svojoj viskoznoj konzistenciji, SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform iz Kärchera dobro prianja i na okomite površine WC školjki i pisoara, osiguravajući dulje vrijeme kontakta i bolje rezultate čišćenja. Koncentrat za čišćenje koristi se u nerazrijeđenom obliku za ručno održavanje zahoda i pisoara te u razrijeđenom obliku na podovima i površinama. Funkcionalni čep olakšava korištenje, limunska kiselina za aktivno čišćenje vrlo je učinkovita i ostavlja ugodan miris citrusa. Brzo, pouzdano i, zahvaljujući svojoj održivoj formuli, na ekološki prihvatljiv način uklanja mineralnu prljavštinu kao što su ostaci kamenca, sapun od kamenca, mokraćni kamenac i tipična organska prljavština u toaletima, kao i ostatke masnoće i sapuna. Osim toga, SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform certificiran je u skladu sa strogim zahtjevima EU Ecolabel-a i dodijeljen mu je austrijski Ecolabel.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|12
|pH vrijednost
|1,8
|Težina (kg)
|1,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|366 x 232 x 298
Područja primjene
- Sanitarije