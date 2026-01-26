SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform, 1l

Sredstvo za čišćenje WC-a spremno za upotrebu s certifikatom EU EcoLabel s formulom viskoznog gela za vrlo dobro prianjanje na unutrašnjost WC-a i pisoara.

Zahvaljujući svojoj viskoznoj konzistenciji, SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform iz Kärchera dobro prianja i na okomite površine WC školjki i pisoara, osiguravajući dulje vrijeme kontakta i bolje rezultate čišćenja. Koncentrat za čišćenje koristi se u nerazrijeđenom obliku za ručno održavanje zahoda i pisoara te u razrijeđenom obliku na podovima i površinama. Funkcionalni čep olakšava korištenje, limunska kiselina za aktivno čišćenje vrlo je učinkovita i ostavlja ugodan miris citrusa. Brzo, pouzdano i, zahvaljujući svojoj održivoj formuli, na ekološki prihvatljiv način uklanja mineralnu prljavštinu kao što su ostaci kamenca, sapun od kamenca, mokraćni kamenac i tipična organska prljavština u toaletima, kao i ostatke masnoće i sapuna. Osim toga, SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform certificiran je u skladu sa strogim zahtjevima EU Ecolabel-a i dodijeljen mu je austrijski Ecolabel.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 12
pH vrijednost 1,8
Težina (kg) 1,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 366 x 232 x 298
SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform, 1l
SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform, 1l
SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform, 1l
SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform, 1l
SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform, 1l
Područja primjene
  • Sanitarije
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH