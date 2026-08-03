SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform, 5l
Sredstvo za čišćenje WC-a spremno za upotrebu s certifikatom EU EcoLabel s formulom viskoznog gela za vrlo dobro prianjanje na unutrašnjost WC-a i pisoara.
Zahvaljujući svojoj viskoznoj konzistenciji, SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform iz Kärchera dobro prianja i na okomite površine WC školjki i pisoara, osiguravajući dulje vrijeme kontakta i bolje rezultate čišćenja. Koncentrat za čišćenje koristi se u nerazrijeđenom obliku za ručno održavanje zahoda i pisoara te u razrijeđenom obliku na podovima i površinama. Funkcionalni čep olakšava korištenje, limunska kiselina za aktivno čišćenje vrlo je učinkovita i ostavlja ugodan miris citrusa. Brzo, pouzdano i, zahvaljujući svojoj održivoj formuli, na ekološki prihvatljiv način uklanja mineralnu prljavštinu kao što su ostaci kamenca, sapun od kamenca, mokraćni kamenac i tipična organska prljavština u toaletima, kao i ostatke masnoće i sapuna. Osim toga, SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform certificiran je u skladu sa strogim zahtjevima EU Ecolabel-a i dodijeljen mu je austrijski Ecolabel.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|2
|pH vrijednost
|2
|Težina (kg)
|5,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|192 x 145 x 248
Svojstva
- Učinkovito sredstvo za dubinsko čišćenje sanitarija
- Uklanja naslage kamenca i mokraćnog kamenca, ostatke sapuna, masnoće i tragove peta
- S gel formulom za bolje prianjanje na okomite površine
- Isprane površine suše bez tragova
- neagresivan prema materijalu
- ugodan, svježi miris
- Nosi europski ekološki znak (EU Ecolabel)
- S učinkom lakog čišćenja. Olakšava naknadne procese čišćenja
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H290 Može nagrizati metale.
- H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
- P405 Skladištiti pod ključem.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
- Sanitarije