SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform, 5l

Sredstvo za čišćenje WC-a spremno za upotrebu s certifikatom EU EcoLabel s formulom viskoznog gela za vrlo dobro prianjanje na unutrašnjost WC-a i pisoara.

Zahvaljujući svojoj viskoznoj konzistenciji, SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform iz Kärchera dobro prianja i na okomite površine WC školjki i pisoara, osiguravajući dulje vrijeme kontakta i bolje rezultate čišćenja. Koncentrat za čišćenje koristi se u nerazrijeđenom obliku za ručno održavanje zahoda i pisoara te u razrijeđenom obliku na podovima i površinama. Funkcionalni čep olakšava korištenje, limunska kiselina za aktivno čišćenje vrlo je učinkovita i ostavlja ugodan miris citrusa. Brzo, pouzdano i, zahvaljujući svojoj održivoj formuli, na ekološki prihvatljiv način uklanja mineralnu prljavštinu kao što su ostaci kamenca, sapun od kamenca, mokraćni kamenac i tipična organska prljavština u toaletima, kao i ostatke masnoće i sapuna. Osim toga, SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform certificiran je u skladu sa strogim zahtjevima EU Ecolabel-a i dodijeljen mu je austrijski Ecolabel.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 2
pH vrijednost 2
Težina (kg) 5,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 192 x 145 x 248
Svojstva
  • Učinkovito sredstvo za dubinsko čišćenje sanitarija
  • Uklanja naslage kamenca i mokraćnog kamenca, ostatke sapuna, masnoće i tragove peta
  • S gel formulom za bolje prianjanje na okomite površine
  • Isprane površine suše bez tragova
  • neagresivan prema materijalu
  • ugodan, svježi miris
  • Nosi europski ekološki znak (EU Ecolabel)
  • S učinkom lakog čišćenja. Olakšava naknadne procese čišćenja
SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform, 5l
SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform, 5l
SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform, 5l
SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform, 5l
SanitPro WC i Deep Cleaner CA 10 C eco!perform, 5l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
  • Sanitarije
Pribor
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