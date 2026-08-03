TankPro sred. za čišćenje, alkalno RM 875, 20l
Alkalno sredstvo za čišćenje unutrašnjosti spremnika za temeljito uklanjanje teške kontaminacije uljem i mašću u spremnicima, silosima, kontejnerima itd..
Alkalno (ph 13) sredstvo za čišćenje s malo pjene TankPro RM 875 iz Kärchera za upotrebu s jedinicama za ručno prskanje, visokotlačnim čistačima i u stanicama za čišćenje za unutarnje čišćenje spremnika u logističkoj, kemijskoj i prehrambenoj industriji. Snažan deterdžent učinkovito uklanja ostatke hrane poput šećera, žumanjka, ulja, masti ili čokolade - zahvaljujući inhibitorima korozije, vrlo je nježan prema materijalima, čak i prema površinama od nehrđajućeg čelika i aluminija. Bez mirisa i bojila i stabilan na temperaturu do 90 °C, TankPro čistač RM 875 idealan je izbor za temeljito unutarnje i vanjsko čišćenje tankera, silo kontejnera i ISO kontejnera, a također je prikladan za korištenje na površinama koje dolaze u dodir s hranom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|23,4
Svojstva
- Snažno, alkalno sredstvo za sustave za unutarnje čišćenje spremnika
- Aktivno sredstvo za učinkovito uklanjanje ostataka hrane
- Učinkovito uklanja ostatke hrane kao što su šećer, žumanjak, ulja, masti, čokolada
- S inhibitorima korozije za nježno čišćenje nehrđajućeg čelika i aluminija
- Bez bojila i mirisnih tvari
- Za uporabu na površinama koje dolaze u kontakt s hranom
- Stabilno na temperaturama do 90°C
- Smanjeno pjenom
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H290 Može nagrizati metale.
- H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
- P405 Skladištiti pod ključem.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
- Cisterna
- Spremnik
- Srednji robusni spremnik (IBC)
- ISO kontejner