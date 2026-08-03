Alkalno (ph 13) sredstvo za čišćenje s malo pjene TankPro RM 875 iz Kärchera za upotrebu s jedinicama za ručno prskanje, visokotlačnim čistačima i u stanicama za čišćenje za unutarnje čišćenje spremnika u logističkoj, kemijskoj i prehrambenoj industriji. Snažan deterdžent učinkovito uklanja ostatke hrane poput šećera, žumanjka, ulja, masti ili čokolade - zahvaljujući inhibitorima korozije, vrlo je nježan prema materijalima, čak i prema površinama od nehrđajućeg čelika i aluminija. Bez mirisa i bojila i stabilan na temperaturu do 90 °C, TankPro čistač RM 875 idealan je izbor za temeljito unutarnje i vanjsko čišćenje tankera, silo kontejnera i ISO kontejnera, a također je prikladan za korištenje na površinama koje dolaze u dodir s hranom.