Kiselo (ph 0) sredstvo za čišćenje TankPro RM 870 RM 870 od Kärchera za upotrebu s ručnim raspršivačima, visokotlačnim čistačima i u stanicama za čišćenje za unutarnje čišćenje spremnika u logističkoj, kemijskoj i prehrambenoj industriji. Moćan deterdžent snažno i učinkovito uklanja mineralne naslage poput kamenca, cementa, hrđe i soli - zahvaljujući inhibitorima korozije, vrlo je nježan prema materijalima, čak i prema površinama od nehrđajućeg čelika i aluminija. Bez mirisa i bojila i stabilan na temperaturu do 80 °C, TankPro čistač RM 870 idealan je izbor za temeljito unutarnje i vanjsko čišćenje tankera, silo kontejnera i ISO kontejnera, a također je prikladan za korištenje na površinama koje dolaze u dodir s hranom.