TankPro sred. za čišćenje, kiselo RM 870, 20l
Kiselo sredstvo za unutarnje i vanjsko čišćenje spremnika, silosa i kontejnera. Nježno uklanja čak i teške naslage kamenca, hrđu i ostatke građevinskog materijala i hrane.
Kiselo (ph 0) sredstvo za čišćenje TankPro RM 870 RM 870 od Kärchera za upotrebu s ručnim raspršivačima, visokotlačnim čistačima i u stanicama za čišćenje za unutarnje čišćenje spremnika u logističkoj, kemijskoj i prehrambenoj industriji. Moćan deterdžent snažno i učinkovito uklanja mineralne naslage poput kamenca, cementa, hrđe i soli - zahvaljujući inhibitorima korozije, vrlo je nježan prema materijalima, čak i prema površinama od nehrđajućeg čelika i aluminija. Bez mirisa i bojila i stabilan na temperaturu do 80 °C, TankPro čistač RM 870 idealan je izbor za temeljito unutarnje i vanjsko čišćenje tankera, silo kontejnera i ISO kontejnera, a također je prikladan za korištenje na površinama koje dolaze u dodir s hranom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|26,2
Svojstva
- Visokoučinkovito kiselo sredstvo za sustave za unutarnje čišćenje spremnika
- Aktivno sredstvo za učinkovito uklanjanje mineralne prljavštine
- Učinkovito uklanja mineralnu prljavštinu poput vapna, cementa, hrđe, soli
- S inhibitorima korozije za nježno čišćenje nehrđajućeg čelika i aluminija
- Bez bojila i mirisnih tvari
- Za uporabu na površinama koje dolaze u kontakt s hranom
- Stabilno na temperaturama do 80°C
- Smanjeno pjenom
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H290 Može nagrizati metale.
- H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
- Z 20 Sadrži but-2-yne-1,4-diol. Može izazvati alergijsku reakciju.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
- P405 Skladištiti pod ključem.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
- Cisterna
- Spremnik
- Srednji robusni spremnik (IBC)
- ISO kontejner