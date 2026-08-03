TankPro sred. za čišćenje, polimer RM 880, 20l

Alkalni (ph 14) koncentrat za čišćenje unutrašnjosti spremnika. Idealno za uklanjanje polimernih disperzija, lateksa, gume ili čak brašna. Slabo pjeni i nježan.

Alkalno (ph 14) sredstvo za čišćenje TankPro Polymer RM 880 s malo pjene od Kärchera za upotrebu s jedinicama za ručno prskanje, visokotlačnim čistačima i u stanicama za čišćenje za unutarnje čišćenje spremnika u logističkoj, kemijskoj i prehrambenoj industriji. Snažan koncentrat snažno i učinkovito uklanja zalijepljene polimerne disperzije i lateks - zahvaljujući inhibitorima korozije, vrlo je nježan prema materijalima, čak i površinama od nehrđajućeg čelika i aluminija. Bez mirisa i bojila i stabilan na temperaturu do 90 °C, TankPro čistač RM 880 idealan je izbor za temeljito unutarnje i vanjsko čišćenje tankera, silo kontejnera i ISO kontejnera, a također je prikladan za korištenje na površinama koje dolaze u dodir s hranom.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 14
Težina (kg) 21,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 237 x 430
Svojstva
  • Snažno, alkalno sredstvo za sustave za unutarnje čišćenje spremnika
  • Učinkovito uklanja prianjajuće polimerne disperzije i lateks
  • S inhibitorima korozije za nježno čišćenje nehrđajućeg čelika i aluminija
  • Bez bojila i mirisnih tvari
  • Za uporabu na površinama koje dolaze u kontakt s hranom
  • Stabilno na temperaturama do 90°C
  • Smanjeno pjenom
TankPro sred. za čišćenje, polimer RM 880, 20l
TankPro sred. za čišćenje, polimer RM 880, 20l
TankPro sred. za čišćenje, polimer RM 880, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
  • Cisterna
  • Spremnik
  • Srednji robusni spremnik (IBC)
  • ISO kontejner
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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