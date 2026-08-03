Korištenje CarpetPro Protector RM 762 iz Kärchera nakon dubinskog čišćenja učinkovito sprječava brzo ponovno zaprljanje tijekom duljih intervala između mokrih čišćenja, što zauzvrat smanjuje troškove. Specijalni zaštitnik za sintetička i prirodna vlakna ima Woolsafe certifikat, brtvi vlakna umjesto da se lijepi za njih i povećava njihovu otpornost. Suha prljavština labavo ostaje na tretiranim površinama i može se lako usisati. Mokra prljavština, s druge strane, nakuplja se na vrhu vlakana što olakšava uklanjanje. CarpetPro Protector RM 762 prikladan je za upotrebu s Puzzi strojevima za raspršivanje ili jednostavnim raspršivačima, a budući da ne sadrži fosfate, sprječava stvaranje algi u krugu vode.