CarpetPro impregnacija za tepihe RM 762, 5l

CarpetPro impregnacija za tepihe RM 762 za tepihe i tekstilne površine. Efektivna dugotrajna zaštita od suhe i mokre nečistoće. Zapečati vlakna i čini ih otpornima.

Korištenje CarpetPro Protector RM 762 iz Kärchera nakon dubinskog čišćenja učinkovito sprječava brzo ponovno zaprljanje tijekom duljih intervala između mokrih čišćenja, što zauzvrat smanjuje troškove. Specijalni zaštitnik za sintetička i prirodna vlakna ima Woolsafe certifikat, brtvi vlakna umjesto da se lijepi za njih i povećava njihovu otpornost. Suha prljavština labavo ostaje na tretiranim površinama i može se lako usisati. Mokra prljavština, s druge strane, nakuplja se na vrhu vlakana što olakšava uklanjanje. CarpetPro Protector RM 762 prikladan je za upotrebu s Puzzi strojevima za raspršivanje ili jednostavnim raspršivačima, a budući da ne sadrži fosfate, sprječava stvaranje algi u krugu vode.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 2
pH vrijednost 5
Težina (kg) 5
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 192 x 145 x 248
Svojstva
  • Visokoučinkovita zaštita svih tekstilnih površina
  • Nema lijepljenja vlakana
  • Suha nečistoća slobodno leži na materijalu nosača te se može jednostavno usisati
  • Mokra nečistoća se odbija od vlakana
  • Usporava proces ponovnog zaprljanja
  • Moguće je produljenje intervala mokrog čišćenja
  • Izuzetno ekonomičan
  • ne sadrži fosfate
CarpetPro impregnacija za tepihe RM 762, 5l
CarpetPro impregnacija za tepihe RM 762, 5l
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Područja primjene
  • Priprema vozila
  • Tekstilne površine
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