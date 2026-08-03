CarpetPro sred. za čišć. iCapsol, prah RM 760 OA, 0.8kg
Prašak za dubinsko čišćenje svih tekstilnih podnih obloga (uključujući vunena vlakna). Nema potrebe za ispiranjem, zahvaljujući inovativnoj iCapsol tehnologiji. S upijačem mirisa.
Formulirano za mehaničko dubinsko čišćenje tepiha koje štedi vrijeme u jednom koraku bez potrebe za ispiranjem: naš CarpetPro Cleaner iCapsol, prah RM 760 OA. Prikladan za korištenje s našim Puzzi strojevima za raspršivanje kao i strojevima za čišćenje tepiha (BRC), ovaj snažni prašak za čišćenje ima inovativnu iCapsol tehnologiju. Kada se nanese na čiste tekstilne podne obloge, prljavština se doslovno inkapsulira, a zatim kristalizira kako se suši, tako da se jednostavno može usisati vakuumskom četkom bez ikakvog ispiranja. To osigurava vrlo kratka vremena sušenja tako da korisnici mogu ponovno hodati po tepihu u tren oka. Čak se i teška ulja, masnoća i onečišćenja na bazi minerala pouzdano uklanjaju, dok integrirani apsorber mirisa učinkovito uklanja neugodne mirise poput duhanskog dima, urina ili znoja. Sredstvo za dubinsko čišćenje bez fosfata certificirano je od strane Woolsafea, tako da se može koristiti ne samo za sintetička vlakna, već i za prirodna vlakna od vune. Njegova praškasta formula čini ga jednostavnim i sigurnim za rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (kg)
|0,8
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|4
|pH vrijednost
|9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9
Svojstva
- Učinkovito dubinsko sredstvo za raspršivanje tekstilnih podnih obloga i presvlaka
- Otapa teške nečistoće na bazi ulja, masti i minerala
- iCapsol tehnologija: nije potrebno ispiranje, zbog čega je površina brzo ponovo prohodna
- neagresivan prema materijalu
- aktivno čisti u svim temperaturnim područjima
- S integriranim eliminatorom mirisa. Učinkovito uklanja neugodne mirise poput znoja, urina, nikotina itd.
- Skraćeno vrijeme sušenja
- Poboljšava higijenu poda
- ne sadrži izbjeljivače
- ugodan, svježi miris
- WoolSafe certificiran za koncentraciju primjene
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
- P102 Čuvati izvan dohvata djece.
- P264 Nakon uporabe temeljito oprati
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
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Područja primjene
- Priprema vozila
- Tekstilne površine