CarpetPro sredstvo za čišćenje tepiha RM 764, 10l

CarpetPro sredstvo za čišć. tepiha RM 764, za temelj. čišć. na bazi esktrakcije. Za sve tekst. podne obloge (i za mješovite tkanine i sintetička vlakna), tapec. namještaj i zidne površine.

Woolsafe certificiran i stoga također prikladan za prirodna vlakna, tekući i bez fosfata CarpetPro Cleaner RM 764 OA daje impresivne rezultate kod čišćenja svih tekstilnih podnih obloga. Bez obzira radi li se o sintetičkim ili prirodnim vlaknima, snažan, dubinski čistač spreman za upotrebu pouzdano uklanja prljavštinu na bazi ulja, masti i minerala, kao i neugodne mirise poput duhanskog dima, znoja ili urina. CarpetPro Cleaner RM 764 OA idealan je za usluge čišćenja zgrada koje izvode ekstrakciju raspršivanjem pomoću Puzzi strojeva za ekstrakciju raspršivanjem, kao i strojeva za čišćenje tepiha u dva koraka.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 9,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,8
Područja primjene
  • Priprema vozila
  • Tekstilne površine
