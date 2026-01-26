CarpetPro sredstvo za čišćenje tepiha RM 764, 10l
CarpetPro sredstvo za čišć. tepiha RM 764, za temelj. čišć. na bazi esktrakcije. Za sve tekst. podne obloge (i za mješovite tkanine i sintetička vlakna), tapec. namještaj i zidne površine.
Woolsafe certificiran i stoga također prikladan za prirodna vlakna, tekući i bez fosfata CarpetPro Cleaner RM 764 OA daje impresivne rezultate kod čišćenja svih tekstilnih podnih obloga. Bez obzira radi li se o sintetičkim ili prirodnim vlaknima, snažan, dubinski čistač spreman za upotrebu pouzdano uklanja prljavštinu na bazi ulja, masti i minerala, kao i neugodne mirise poput duhanskog dima, znoja ili urina. CarpetPro Cleaner RM 764 OA idealan je za usluge čišćenja zgrada koje izvode ekstrakciju raspršivanjem pomoću Puzzi strojeva za ekstrakciju raspršivanjem, kao i strojeva za čišćenje tepiha u dva koraka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|9,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,8
Područja primjene
- Priprema vozila
- Tekstilne površine