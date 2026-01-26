Woolsafe certificiran i stoga također prikladan za prirodna vlakna, tekući i bez fosfata CarpetPro Cleaner RM 764 OA daje impresivne rezultate kod čišćenja svih tekstilnih podnih obloga. Bez obzira radi li se o sintetičkim ili prirodnim vlaknima, snažan, dubinski čistač spreman za upotrebu pouzdano uklanja prljavštinu na bazi ulja, masti i minerala, kao i neugodne mirise poput duhanskog dima, znoja ili urina. CarpetPro Cleaner RM 764 OA idealan je za usluge čišćenja zgrada koje izvode ekstrakciju raspršivanjem pomoću Puzzi strojeva za ekstrakciju raspršivanjem, kao i strojeva za čišćenje tepiha u dva koraka.