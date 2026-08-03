RM 69 ** 10L industrijsko sredstvo za čišćenje, 5l
Prirodno dubinsko sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka od prirodnih i sintetičkih vlakana. S integriranim apsorberom mirisa i iCapsol tehnologijom za jednostavnu upotrebu bez ispiranja.
Tekući dubinski čistač uklanja mrlje od ulja, masti i minerala s tepiha i tapeciranog namještaja od sintetičkih i prirodnih vlakana jednako učinkovito kao i uobičajeni deterdženti. Pogodan je za raspršivanje strojevima kao što su Puzzi i strojevima za čišćenje tepiha (BRC). Zahvaljujući iCapsol tehnologiji, prljavština se inkapsulira, kristalizira dok se suši i može se jednostavno usisati. Nema potrebe za ispiranjem, što štedi vrijeme i smanjuje vlagu tako da su tepisi dovoljno suhi da se po njima brže hoda. WoolSafe certifikat potvrđuje njegovu prikladnost za osjetljiva prirodna vlakna kao što su čista nova vuna i ovčja vuna. Integrirani apsorber mirisa eliminira neugodne mirise i daje svježi miris. Prirodni čistač iCapsol RM 764N OA sastoji se od više od 99 posto prirodnih sastojaka s površinski aktivnim tvarima dobivenim iz pšeničnih mekinja i kukuruza, koji se dobivaju iz otpadnih proizvoda prehrambene industrije. Ne sadrži mineralna ulja, mikroplastiku, boje, silikonsko ulje i fosfate. Prirodno sredstvo za čišćenje također nije opasno i ne predstavlja opasnu robu, što omogućuje nekomplicirano skladištenje i jednostavnu, isplativu otpremu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|9
|Težina (kg)
|5,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|192 x 145 x 248
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Priprema vozila
- Tekstilne površine