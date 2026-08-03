Tekući dubinski čistač uklanja mrlje od ulja, masti i minerala s tepiha i tapeciranog namještaja od sintetičkih i prirodnih vlakana jednako učinkovito kao i uobičajeni deterdženti. Pogodan je za raspršivanje strojevima kao što su Puzzi i strojevima za čišćenje tepiha (BRC). Zahvaljujući iCapsol tehnologiji, prljavština se inkapsulira, kristalizira dok se suši i može se jednostavno usisati. Nema potrebe za ispiranjem, što štedi vrijeme i smanjuje vlagu tako da su tepisi dovoljno suhi da se po njima brže hoda. WoolSafe certifikat potvrđuje njegovu prikladnost za osjetljiva prirodna vlakna kao što su čista nova vuna i ovčja vuna. Integrirani apsorber mirisa eliminira neugodne mirise i daje svježi miris. Prirodni čistač iCapsol RM 764N OA sastoji se od više od 99 posto prirodnih sastojaka s površinski aktivnim tvarima dobivenim iz pšeničnih mekinja i kukuruza, koji se dobivaju iz otpadnih proizvoda prehrambene industrije. Ne sadrži mineralna ulja, mikroplastiku, boje, silikonsko ulje i fosfate. Prirodno sredstvo za čišćenje također nije opasno i ne predstavlja opasnu robu, što omogućuje nekomplicirano skladištenje i jednostavnu, isplativu otpremu.