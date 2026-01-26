Sredstvo za čišćenje tepiha RM 767, 10 L, 10l
Tekuće, brzo sušeće sredstvo za ekstrakciju prskanjem CarpetPro za čišćenje tepiha RM 767 za tekstilne obloge i tapecirane površine eliminira neugodne mirise i poboljšava higijenu poda.
Odmah je spreman za upotrebu i suši se do 50 posto brže od drugih dubinskih sredstava za čišćenje, što ga čini idealnim za profesionalne građevinske izvođače koji čiste područja s velikim prometom: naš CarpetPro Cleaner, brzo sušeći RM 767 OA. Deterdžent bez fosfata za ekstrakciju raspršivanjem u jednom koraku može se koristiti s našim Puzzi strojevima za ekstrakciju raspršivanjem kao i s našim strojevima za čišćenje tepiha (BRC). Osigurava da su površine ponovno spremne za hodanje vrlo brzo, pouzdano otpušta ulje, masnoću i prljavštinu na bazi minerala, upija prodorne mirise poput duhanskog dima ili masnoće za kuhanje i poboljšava higijenu presvlaka i podnih obloga. Ova svojstva čine CarpetPro Cleaner, brzosušeći RM 767 OA idealnim za čišćenje tepiha, tapeciranog namještaja ili autosjedalica kao i drugih tekstilnih presvlaka u vozilima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|6,4
|Težina (kg)
|10,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Priprema vozila
- Tekstilne površine