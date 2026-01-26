Odmah je spreman za upotrebu i suši se do 50 posto brže od drugih dubinskih sredstava za čišćenje, što ga čini idealnim za profesionalne građevinske izvođače koji čiste područja s velikim prometom: naš CarpetPro Cleaner, brzo sušeći RM 767 OA. Deterdžent bez fosfata za ekstrakciju raspršivanjem u jednom koraku može se koristiti s našim Puzzi strojevima za ekstrakciju raspršivanjem kao i s našim strojevima za čišćenje tepiha (BRC). Osigurava da su površine ponovno spremne za hodanje vrlo brzo, pouzdano otpušta ulje, masnoću i prljavštinu na bazi minerala, upija prodorne mirise poput duhanskog dima ili masnoće za kuhanje i poboljšava higijenu presvlaka i podnih obloga. Ova svojstva čine CarpetPro Cleaner, brzosušeći RM 767 OA idealnim za čišćenje tepiha, tapeciranog namještaja ili autosjedalica kao i drugih tekstilnih presvlaka u vozilima.