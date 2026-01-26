Univerzalni odstranjivač mrlja RM 769, 0,5L, 500ml
Univerzalni odstranjivač mrlja RM 769 za sve tekstilne obloge, tapecirane i tvrde površine. Uklanja ulje, katran, kremu za cipele, ljepilo i dr. s površina otpornih na otapala.
Svestrano i neotrovno univerzalno sredstvo za uklanjanje mrlja RM 769. Sredstvo za uklanjanje mrlja na bazi otapala prikladno je za mrljasto čišćenje svih tekstilnih podnih obloga i presvlaka, kao i za srednje i dubinsko čišćenje tvrdih površina otpornih na otapala, kao što su vrata, stolovi i ostala oprema i pribor. Snažno i ultrabrzo djelujuće sredstvo za uklanjanje mrlja pouzdano uklanja tvrdokorne mrlje koje nisu topive u vodi poput ulja, katrana, kreme za cipele, ljepila ili tinte i impresionira vrlo dobrim rezultatima čišćenja i visokom sigurnošću korisnika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
Videos
Područja primjene
- Priprema vozila
- Čišćenje tekstila i površina