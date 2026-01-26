Svestrano i neotrovno univerzalno sredstvo za uklanjanje mrlja RM 769. Sredstvo za uklanjanje mrlja na bazi otapala prikladno je za mrljasto čišćenje svih tekstilnih podnih obloga i presvlaka, kao i za srednje i dubinsko čišćenje tvrdih površina otpornih na otapala, kao što su vrata, stolovi i ostala oprema i pribor. Snažno i ultrabrzo djelujuće sredstvo za uklanjanje mrlja pouzdano uklanja tvrdokorne mrlje koje nisu topive u vodi poput ulja, katrana, kreme za cipele, ljepila ili tinte i impresionira vrlo dobrim rezultatima čišćenja i visokom sigurnošću korisnika.