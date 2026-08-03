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Sustavna njega za učinkovitu zaštitu grijaćeg izmjenjivača i dijelova koji provode vodu visokotlačnih čistača s toplom vodom, sprječava naslage kamenca u tvrdoj vodi i koroziju u mekoj vodi.
Naslage kamenca u pretjerano tvrdoj vodi i korozija u pretjerano mekoj vodi prirodni su neprijatelji visokotlačnih čistača s toplom vodom. PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111 iz Kärchera nudi maksimalnu zaštitu od crne vode i naslaga kamenca u izmjenjivaču grijanja (do 150 °C), a također učinkovito štiti sve dijelove koji provode vodu od korozije. Aditivi za njegu pumpe dodatno osiguravaju kontinuirano podmazivanje i njegu visokotlačne pumpe. Sredstvo za njegu, koje je razvijeno posebno za upotrebu u HDS strojevima s prilagodbom sustava za njegu, pomaže značajno produljiti životni vijek važnih komponenti, smanjiti piting i smanjiti troškove održavanja. Praktična boca Advance može se koristiti izravno na stroju i omogućuje brzu i jednostavnu upotrebu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|6
|pH vrijednost
|12
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
Svojstva
- s integriranom antikorozivnom zaštitom za sve dijelove koji provode vodu
- zaštita od crne vode (stvaranje hrđe od grijača kod izrazito meke vode)
- s aditivima za njegu pumpe za kontinuirano podmazivanje i njegu visokotlačne pumpe
- učinkovita zaštita od taloženja kamenca u visokotlačnim čistačima s vrućom vodom
- specijalno za uređaje s prilagodbom za sustavnu njegu
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- ne sadrži NTA
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Područje transporta i uređaji
- Pranje vozila / motora
- Odstranjivanje masnoće, fosfatiranje
- Odmašćivanje površina
- Održavanje uređaja, zaštita od taloženja kamenca i njega pumpi