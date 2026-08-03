Naslage kamenca u pretjerano tvrdoj vodi i korozija u pretjerano mekoj vodi prirodni su neprijatelji visokotlačnih čistača s toplom vodom. PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111 iz Kärchera nudi maksimalnu zaštitu od crne vode i naslaga kamenca u izmjenjivaču grijanja (do 150 °C), a također učinkovito štiti sve dijelove koji provode vodu od korozije. Aditivi za njegu pumpe dodatno osiguravaju kontinuirano podmazivanje i njegu visokotlačne pumpe. Sredstvo za njegu, koje je razvijeno posebno za upotrebu u HDS strojevima s prilagodbom sustava za njegu, pomaže značajno produljiti životni vijek važnih komponenti, smanjiti piting i smanjiti troškove održavanja. Praktična boca Advance može se koristiti izravno na stroju i omogućuje brzu i jednostavnu upotrebu.