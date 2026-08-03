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Sustavna njega za učinkovitu zaštitu grijaćeg izmjenjivača i dijelova koji provode vodu visokotlačnih čistača s toplom vodom, sprječava naslage kamenca u tvrdoj vodi i koroziju u mekoj vodi.

Naslage kamenca u pretjerano tvrdoj vodi i korozija u pretjerano mekoj vodi prirodni su neprijatelji visokotlačnih čistača s toplom vodom. PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111 iz Kärchera nudi maksimalnu zaštitu od crne vode i naslaga kamenca u izmjenjivaču grijanja (do 150 °C), a također učinkovito štiti sve dijelove koji provode vodu od korozije. Aditivi za njegu pumpe dodatno osiguravaju kontinuirano podmazivanje i njegu visokotlačne pumpe. Sredstvo za njegu, koje je razvijeno posebno za upotrebu u HDS strojevima s prilagodbom sustava za njegu, pomaže značajno produljiti životni vijek važnih komponenti, smanjiti piting i smanjiti troškove održavanja. Praktična boca Advance može se koristiti izravno na stroju i omogućuje brzu i jednostavnu upotrebu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 6
pH vrijednost 12
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,1
Svojstva
  • s integriranom antikorozivnom zaštitom za sve dijelove koji provode vodu
  • zaštita od crne vode (stvaranje hrđe od grijača kod izrazito meke vode)
  • s aditivima za njegu pumpe za kontinuirano podmazivanje i njegu visokotlačne pumpe
  • učinkovita zaštita od taloženja kamenca u visokotlačnim čistačima s vrućom vodom
  • specijalno za uređaje s prilagodbom za sustavnu njegu
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
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Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Pranje vozila / motora
  • Odstranjivanje masnoće, fosfatiranje
  • Odmašćivanje površina
  • Održavanje uređaja, zaštita od taloženja kamenca i njega pumpi
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