Očistite i dezinficirajte u jednom koraku uz pomoć Kärcher tekućeg sredstva za dezinfekciju RM 732. Bez napora se bori s uljima, mastima i mineralnom nečistoćom, istovremeno djelujući i kao učinkovit baktericid, kvasicid i ograničeni virucid za brojne patogene poput Escherichia coli, Candida albicans ili SARS-CoV-2 koronavirusa. To čini RM 732 savršenim za upotrebu u prehrambeno-prerađivačkoj industriji, prehrambenoj industriji i drugim područjima primjene, sve do zdravstvene industrije. RM 732 ne ostavlja trajni miris jer ne sadrži aldehide, fenole, alkohol ili klor, a s lakoćom se može koristiti na razne načine. Ne samo da se može koristiti kao uobičajeni sprej za brisanje površina, već se može nanijeti i na veće površine pomoću raspršivača sredstva za čišćenje, sušara za piling ili visokotlačnog čistača.