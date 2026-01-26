PressurePro Active Cleaner, alkalni RM 81, 20l

Koncentrat za visokotlačno čišćenje sa snažnim i nježnim djelovanjem čišćenja za uklanjanje tvrdokornih ulja, masti i mineralnih onečišćenja. Pogodno za čišćenje vozila, cerada i motora. Bez NTA.

Sa svojim alkalnim sredstvom za čišćenje PressurePro Active Cleaner RM 81 koje se lako odvaja i bez silikona, Kärcher nudi praktički višenamjensko sredstvo za visokotlačno čišćenje za širok raspon primjena. Pogodan je za poslove u automobilskoj industriji, uključujući pranje vozila i motora ili čišćenje cerada, kao i u poljoprivredi za čišćenje strojeva. Prehrambena industrija također ima koristi od visoko koncentrirane, a istovremeno prihvatljive formulacije koja bez napora uklanja teške kontaminacije uljem, mastima, šećerom i proteinima. Higijenski se čiste površine, pokretne trake, sanduci, spremnici, bačve, hladnjače u trgovačkim kuhinjama, mesnicama i klaonicama. Osim toga, naš PressurePro Active Cleaner, alkalni RM 81 također je prikladan za visokotlačno čišćenje toplom vodom i može se koristiti u fazi pare do 150°C.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 12,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,9
PressurePro Active Cleaner, alkalni RM 81, 20l
PressurePro Active Cleaner, alkalni RM 81, 20l
PressurePro Active Cleaner, alkalni RM 81, 20l
PressurePro Active Cleaner, alkalni RM 81, 20l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje dijelova
  • Odmašćivanje površina
  • Čišćenje cerada
  • Čišćenje podova i površina
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH