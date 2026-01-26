PressurePro aktivno sred. za čišć., alkalno RM 81 eco!efficiency, 2.5l

Univerzalni visokotlačni koncentrat za čišćenje za uklanjanje tvrdokornih ulja, masti i mineralnih onečišćenja.Ekonomično, učinkovito i ekološki prihvatljivo riješenje.

Univerzalni, visoko koncentrirani, alkalni PressurePro Active Cleaner RM 81 eco!efficiency vrhunac je među našim čistačima, posebno je razvijen za korištenje s visokotlačnim čistačima s načinom rada eco!efficiency (iako se može koristiti i sa svim druga HP sredstva za čišćenje). Ovaj snažni visokotlačni koncentrat za čišćenje postiže svoju punu snagu čišćenja na temperaturi vode od samo 60°C. Također se može koristiti u vrlo malim količinama (od 0,2%), vrlo je ekološki prihvatljiv i nježan prema materijalima – uključujući obojene površine. Visoko koncentrirana, lako odvojiva formulacija bez silikona bez napora uklanja tvrdokornu kontaminaciju uljem, masnoćom, proteinima, šećerom i mineralima te je idealna za bezbrojne primjene u prehrambenoj industriji, poljoprivredi i transportnoj industriji. Može očistiti površine, pokretne trake, sanduke, spremnike, bačve i hladnjače u komercijalnim kuhinjama, mesnicama i klaonicama jednako učinkovito kao poljoprivredne strojeve i druga vozila, motore, dijelove ili poklopce. Također se može koristiti do 150°C u fazi pare.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 4
pH vrijednost 12,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 3
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje dijelova
  • Odmašćivanje površina
  • Čišćenje cerada
  • Čišćenje podova i površina
