Univerzalni, visoko koncentrirani, alkalni PressurePro Active Cleaner RM 81 eco!efficiency vrhunac je među našim čistačima, posebno je razvijen za korištenje s visokotlačnim čistačima s načinom rada eco!efficiency (iako se može koristiti i sa svim druga HP sredstva za čišćenje). Ovaj snažni visokotlačni koncentrat za čišćenje postiže svoju punu snagu čišćenja na temperaturi vode od samo 60°C. Također se može koristiti u vrlo malim količinama (od 0,2%), vrlo je ekološki prihvatljiv i nježan prema materijalima – uključujući obojene površine. Visoko koncentrirana, lako odvojiva formulacija bez silikona bez napora uklanja tvrdokornu kontaminaciju uljem, masnoćom, proteinima, šećerom i mineralima te je idealna za bezbrojne primjene u prehrambenoj industriji, poljoprivredi i transportnoj industriji. Može očistiti površine, pokretne trake, sanduke, spremnike, bačve i hladnjače u komercijalnim kuhinjama, mesnicama i klaonicama jednako učinkovito kao poljoprivredne strojeve i druga vozila, motore, dijelove ili poklopce. Također se može koristiti do 150°C u fazi pare.