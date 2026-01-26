PressurePro aktivno sred. za čišć., alkalno RM 81 eco!efficiency, 2.5l
Univerzalni visokotlačni koncentrat za čišćenje za uklanjanje tvrdokornih ulja, masti i mineralnih onečišćenja.Ekonomično, učinkovito i ekološki prihvatljivo riješenje.
Univerzalni, visoko koncentrirani, alkalni PressurePro Active Cleaner RM 81 eco!efficiency vrhunac je među našim čistačima, posebno je razvijen za korištenje s visokotlačnim čistačima s načinom rada eco!efficiency (iako se može koristiti i sa svim druga HP sredstva za čišćenje). Ovaj snažni visokotlačni koncentrat za čišćenje postiže svoju punu snagu čišćenja na temperaturi vode od samo 60°C. Također se može koristiti u vrlo malim količinama (od 0,2%), vrlo je ekološki prihvatljiv i nježan prema materijalima – uključujući obojene površine. Visoko koncentrirana, lako odvojiva formulacija bez silikona bez napora uklanja tvrdokornu kontaminaciju uljem, masnoćom, proteinima, šećerom i mineralima te je idealna za bezbrojne primjene u prehrambenoj industriji, poljoprivredi i transportnoj industriji. Može očistiti površine, pokretne trake, sanduke, spremnike, bačve i hladnjače u komercijalnim kuhinjama, mesnicama i klaonicama jednako učinkovito kao poljoprivredne strojeve i druga vozila, motore, dijelove ili poklopce. Također se može koristiti do 150°C u fazi pare.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|2,5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|4
|pH vrijednost
|12,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Područje transporta i uređaji
- Pranje vozila / motora
- Čišćenje dijelova
- Odmašćivanje površina
- Čišćenje cerada
- Čišćenje podova i površina