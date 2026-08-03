PressurePro aktivno sred. za čišć., alkalno RM 81 eco!efficiency, 10l

Univerzalni visokotlačni koncentrat za čišćenje za uklanjanje tvrdokornih ulja, masti i mineralnih onečišćenja.Ekonomično, učinkovito i ekološki prihvatljivo riješenje.

Univerzalni, visoko koncentrirani, alkalni PressurePro Active Cleaner RM 81 eco!efficiency vrhunac je među našim čistačima, posebno je razvijen za korištenje s visokotlačnim čistačima s načinom rada eco!efficiency (iako se može koristiti i sa svim druga HP sredstva za čišćenje). Ovaj snažni visokotlačni koncentrat za čišćenje postiže svoju punu snagu čišćenja na temperaturi vode od samo 60°C. Također se može koristiti u vrlo malim količinama (od 0,2%), vrlo je ekološki prihvatljiv i nježan prema materijalima – uključujući obojene površine. Visoko koncentrirana, lako odvojiva formulacija bez silikona bez napora uklanja tvrdokornu kontaminaciju uljem, masnoćom, proteinima, šećerom i mineralima te je idealna za bezbrojne primjene u prehrambenoj industriji, poljoprivredi i transportnoj industriji. Može očistiti površine, pokretne trake, sanduke, spremnike, bačve i hladnjače u komercijalnim kuhinjama, mesnicama i klaonicama jednako učinkovito kao poljoprivredne strojeve i druga vozila, motore, dijelove ili poklopce. Također se može koristiti do 150°C u fazi pare.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 12
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,1
Svojstva
  • učinkovito ekološko sredstvo za visokotlačno čišćenje
  • Otapa teške nečistoće na bazi ulja, masti i minerala
  • aktivno čisti u svim temperaturnim područjima
  • čuva okoliš i materijal
  • ugodan, svježi miris
  • tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
  • ne sadrži fosfate
  • Bez silikona
PressurePro aktivno sred. za čišć., alkalno RM 81 eco!efficiency, 10l
PressurePro aktivno sred. za čišć., alkalno RM 81 eco!efficiency, 10l
PressurePro aktivno sred. za čišć., alkalno RM 81 eco!efficiency, 10l
PressurePro aktivno sred. za čišć., alkalno RM 81 eco!efficiency, 10l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • H290 Može nagrizati metale.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje dijelova
  • Odmašćivanje površina
  • Čišćenje cerada
  • Čišćenje podova i površina
Pribor
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