PressurePro aktivno sred. za čišć., alkalno RM 81 eco!efficiency, 10l
Univerzalni visokotlačni koncentrat za čišćenje za uklanjanje tvrdokornih ulja, masti i mineralnih onečišćenja.Ekonomično, učinkovito i ekološki prihvatljivo riješenje.
Univerzalni, visoko koncentrirani, alkalni PressurePro Active Cleaner RM 81 eco!efficiency vrhunac je među našim čistačima, posebno je razvijen za korištenje s visokotlačnim čistačima s načinom rada eco!efficiency (iako se može koristiti i sa svim druga HP sredstva za čišćenje). Ovaj snažni visokotlačni koncentrat za čišćenje postiže svoju punu snagu čišćenja na temperaturi vode od samo 60°C. Također se može koristiti u vrlo malim količinama (od 0,2%), vrlo je ekološki prihvatljiv i nježan prema materijalima – uključujući obojene površine. Visoko koncentrirana, lako odvojiva formulacija bez silikona bez napora uklanja tvrdokornu kontaminaciju uljem, masnoćom, proteinima, šećerom i mineralima te je idealna za bezbrojne primjene u prehrambenoj industriji, poljoprivredi i transportnoj industriji. Može očistiti površine, pokretne trake, sanduke, spremnike, bačve i hladnjače u komercijalnim kuhinjama, mesnicama i klaonicama jednako učinkovito kao poljoprivredne strojeve i druga vozila, motore, dijelove ili poklopce. Također se može koristiti do 150°C u fazi pare.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|12
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,1
Svojstva
- učinkovito ekološko sredstvo za visokotlačno čišćenje
- Otapa teške nečistoće na bazi ulja, masti i minerala
- aktivno čisti u svim temperaturnim područjima
- čuva okoliš i materijal
- ugodan, svježi miris
- tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- ne sadrži NTA
- ne sadrži fosfate
- Bez silikona
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
- H290 Može nagrizati metale.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P405 Skladištiti pod ključem.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Područje transporta i uređaji
- Pranje vozila / motora
- Čišćenje dijelova
- Odmašćivanje površina
- Čišćenje cerada
- Čišćenje podova i površina