Kiselinski visokotlačni primarni čistač za sanitarne prostore i prehrambenu industriju. Uklanja naslage kamenca, hrđe, pivskog i mliječnog kamenca, kao i mrlje od masnoće i bjelanjaka.

Zahvaljujući širokom spektru učinkovitosti, Kärcherov kiselinski PressurePro Active Cleaner RM 25 može se koristiti u brojnim primjenama za temeljito čišćenje visokotlačnim čistačima. Deterdžent bez napora uklanja kamenac, hrđu, naslage kamenca od piva i mlijeka, kao i mrlje od masnoće i bjelanjaka. Stoga je idealan za unutarnje čišćenje spremnika u prehrambenoj industriji, za dubinsko čišćenje hladnjača i hladnjača, kao i sanitarnih prostora, kao što su bazeni ili javni zahodi u servisnim zonama na autocestama, zračnim lukama ili željezničkim kolodvorima. Snažna kombinacija tenzida za brzo čišćenje, fosforne i klorovodične kiseline kao i učinkovita zaštita od korozije za zaštitu metala temeljito i sigurno čisti mliječne prostore i izmuzišta u poljoprivredi. Osim toga, PressurePro Active Cleaner RM 25 može se koristiti u vrlo malim količinama i stoga smanjuje troškove materijala za čišćenje.

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 0,2
Težina (kg) 10,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 230 x 188 x 307
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Čišćenje bačvi
  • Mliječna kuhinja
  • Sanitarije
  • Cisterne za živežne namirnice
