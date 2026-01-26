Zahvaljujući širokom spektru učinkovitosti, Kärcherov kiselinski PressurePro Active Cleaner RM 25 može se koristiti u brojnim primjenama za temeljito čišćenje visokotlačnim čistačima. Deterdžent bez napora uklanja kamenac, hrđu, naslage kamenca od piva i mlijeka, kao i mrlje od masnoće i bjelanjaka. Stoga je idealan za unutarnje čišćenje spremnika u prehrambenoj industriji, za dubinsko čišćenje hladnjača i hladnjača, kao i sanitarnih prostora, kao što su bazeni ili javni zahodi u servisnim zonama na autocestama, zračnim lukama ili željezničkim kolodvorima. Snažna kombinacija tenzida za brzo čišćenje, fosforne i klorovodične kiseline kao i učinkovita zaštita od korozije za zaštitu metala temeljito i sigurno čisti mliječne prostore i izmuzišta u poljoprivredi. Osim toga, PressurePro Active Cleaner RM 25 može se koristiti u vrlo malim količinama i stoga smanjuje troškove materijala za čišćenje.