PressurePro aktivno sred. za čišć., neutralno RM 55, 10l

Univerzalno aktivno sredstvo za čišćenje visokotlačnih čistača za uklanjanje masnoće, ulja, prljavštine uzrokovane emisijama i ostataka insekata na fasadama i osjetljivim površinama.

Neutralno sredstvo za čišćenje PressurePro Active Cleaner RM 55 iz Kärchera svestrano je univerzalno sredstvo za čišćenje na bazi tenzida, bez silikona i lako odvojivo, koje je posebno razvijeno za primjenu pod visokim pritiskom i hladnom vodom. Pouzdano uklanja ulja, masti i proteine, kao i pelud, ostatke insekata i razne nečistoće uzrokovane emisijama. Idealan je za korištenje na površinama osjetljivim na alkalije, kao što su aluminij, plastika i obojene površine. Aktivno sredstvo za čišćenje stoga se može koristiti i kao sredstvo za čišćenje fasada i za čišćenje radnih površina, strojeva, hladnjača i pokretnih traka u prehrambenoj industriji. Također se može pohvaliti nježnim čišćenjem čekaonica i kabina za pušače na autobusnim stajalištima, željezničkim kolodvorima i zračnim lukama kao i plastičnim namještajem za vanjske cateringe.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 10
Težina (kg) 10,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 290 x 230 x 190
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje dijelova
  • Čišćenje fasada
  • Tekstilne površine
