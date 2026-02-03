PressurePro aktivno sred. za čišć., neutralno RM 55, 2.5l
Univerzalno aktivno sredstvo za čišćenje visokotlačnih čistača za uklanjanje masnoće, ulja, prljavštine uzrokovane emisijama i ostataka insekata na fasadama i osjetljivim površinama.
Neutralno sredstvo za čišćenje PressurePro Active Cleaner RM 55 iz Kärchera svestrano je univerzalno sredstvo za čišćenje na bazi tenzida, bez silikona i lako odvojivo, koje je posebno razvijeno za primjenu pod visokim pritiskom i hladnom vodom. Pouzdano uklanja ulja, masti i proteine, kao i pelud, ostatke insekata i razne nečistoće uzrokovane emisijama. Idealan je za korištenje na površinama osjetljivim na alkalije, kao što su aluminij, plastika i obojene površine. Aktivno sredstvo za čišćenje stoga se može koristiti i kao sredstvo za čišćenje fasada i za čišćenje radnih površina, strojeva, hladnjača i pokretnih traka u prehrambenoj industriji. Također se može pohvaliti nježnim čišćenjem čekaonica i kabina za pušače na autobusnim stajalištima, željezničkim kolodvorima i zračnim lukama kao i plastičnim namještajem za vanjske cateringe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|2,5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|4
|pH vrijednost
|10
|Težina (kg)
|2,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|129 x 127 x 300
Svojstva
- univerzalno sredstvo za visokotlačno čišćenje
- otapa onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
- Izvrsna svojstva čišćenja, posebno hladnom vodom
- neagresivan prema materijalu
- ugodan, svježi miris
- tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- ne sadrži NTA
- Bez silikona
- prikladno za površine osjetljive na lužine (npr. aluminij)
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 Classic *KAP
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 Cage Mobil
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 G Entry Class *EU
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 Classic
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18--4 Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class *EU
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
Područja primjene
- Područje transporta i uređaji
- Pranje vozila / motora
- Čišćenje dijelova
- Čišćenje fasada
- Tekstilne površine