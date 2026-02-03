PressurePro aktivno sred. za čišć., neutralno RM 55, 2.5l

Univerzalno aktivno sredstvo za čišćenje visokotlačnih čistača za uklanjanje masnoće, ulja, prljavštine uzrokovane emisijama i ostataka insekata na fasadama i osjetljivim površinama.

Neutralno sredstvo za čišćenje PressurePro Active Cleaner RM 55 iz Kärchera svestrano je univerzalno sredstvo za čišćenje na bazi tenzida, bez silikona i lako odvojivo, koje je posebno razvijeno za primjenu pod visokim pritiskom i hladnom vodom. Pouzdano uklanja ulja, masti i proteine, kao i pelud, ostatke insekata i razne nečistoće uzrokovane emisijama. Idealan je za korištenje na površinama osjetljivim na alkalije, kao što su aluminij, plastika i obojene površine. Aktivno sredstvo za čišćenje stoga se može koristiti i kao sredstvo za čišćenje fasada i za čišćenje radnih površina, strojeva, hladnjača i pokretnih traka u prehrambenoj industriji. Također se može pohvaliti nježnim čišćenjem čekaonica i kabina za pušače na autobusnim stajalištima, željezničkim kolodvorima i zračnim lukama kao i plastičnim namještajem za vanjske cateringe.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 4
pH vrijednost 10
Težina (kg) 2,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 129 x 127 x 300
Svojstva
  • univerzalno sredstvo za visokotlačno čišćenje
  • otapa onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
  • Izvrsna svojstva čišćenja, posebno hladnom vodom
  • neagresivan prema materijalu
  • ugodan, svježi miris
  • tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
  • Bez silikona
  • prikladno za površine osjetljive na lužine (npr. aluminij)
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje dijelova
  • Čišćenje fasada
  • Tekstilne površine
