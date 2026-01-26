Svestrano sredstvo za dubinsko čišćenje PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750 s malo pjene pogodno za korištenje s visokotlačnim i površinskim čistačima, kao i za ribanje i sušenje. Moćni deterdžent posebno je razvijen za visoke zahtjeve u proizvodnji i industriji - posebice prehrambenoj industriji i komercijalnim kuhinjama. Uklanja tipičnu tvrdokornu prljavštinu i ostatke uzrokovane uljem, masnoćom, čađom, proteinima, voćnim sokovima, vinom ili pivom s površina, a također je pogodan za dubinsko čišćenje jako zaprljanih industrijskih podnih obloga. Visoko koncentrirano industrijsko sredstvo za čišćenje može se dozirati vrlo štedljivo i stoga je posebno ekonomično za korištenje. Po potrebi se može koristiti i za ručno čišćenje.