PressurePro Intenzivni dubinski čistač RM 750, 10l

Snažan dubinski čistač učinkovito uklanja najtvrdokornije mrlje, poput ulja, masti, čađe, krvi i bjelančevina. Niska proizvodnja pjene. Posebno prikladno za strojno čišćenje podova i za obradu sredstvima za čišćenje tvrdih površina.

Svestrano sredstvo za dubinsko čišćenje PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750 s malo pjene pogodno za korištenje s visokotlačnim i površinskim čistačima, kao i za ribanje i sušenje. Moćni deterdžent posebno je razvijen za visoke zahtjeve u proizvodnji i industriji - posebice prehrambenoj industriji i komercijalnim kuhinjama. Uklanja tipičnu tvrdokornu prljavštinu i ostatke uzrokovane uljem, masnoćom, čađom, proteinima, voćnim sokovima, vinom ili pivom s površina, a također je pogodan za dubinsko čišćenje jako zaprljanih industrijskih podnih obloga. Visoko koncentrirano industrijsko sredstvo za čišćenje može se dozirati vrlo štedljivo i stoga je posebno ekonomično za korištenje. Po potrebi se može koristiti i za ručno čišćenje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13,7
Težina (kg) 11,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 290 x 190 x 230
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje dijelova
  • Čišćenje poda
  • Odmašćivanje površina
