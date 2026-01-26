PressurePro Intenzivni dubinski čistač RM 750, 10l
Snažan dubinski čistač učinkovito uklanja najtvrdokornije mrlje, poput ulja, masti, čađe, krvi i bjelančevina. Niska proizvodnja pjene. Posebno prikladno za strojno čišćenje podova i za obradu sredstvima za čišćenje tvrdih površina.
Svestrano sredstvo za dubinsko čišćenje PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750 s malo pjene pogodno za korištenje s visokotlačnim i površinskim čistačima, kao i za ribanje i sušenje. Moćni deterdžent posebno je razvijen za visoke zahtjeve u proizvodnji i industriji - posebice prehrambenoj industriji i komercijalnim kuhinjama. Uklanja tipičnu tvrdokornu prljavštinu i ostatke uzrokovane uljem, masnoćom, čađom, proteinima, voćnim sokovima, vinom ili pivom s površina, a također je pogodan za dubinsko čišćenje jako zaprljanih industrijskih podnih obloga. Visoko koncentrirano industrijsko sredstvo za čišćenje može se dozirati vrlo štedljivo i stoga je posebno ekonomično za korištenje. Po potrebi se može koristiti i za ručno čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13,7
|Težina (kg)
|11,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|290 x 190 x 230
Kompatibilni uređaji
- B 110 R Bc Dose+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+R75
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Classic +D75
- B 110 R Bp Classic +R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Bp+R75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc +D90
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp + R85
- B 150 R Bp DOSE SB+220Ah Gel+R85
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240 Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack+170 Ah AGM+D 90
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+D90
- B 150 R BpPackDOSE+220AhGel+2xRI+Mop+R85
- B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack
- B 260 RI Bp Pack D100
- B 260 RI Bp Pack R100
- B 260 RI Bp SB
- B 300 R I D
- B 300 RI Bp
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah+O51*
- B 50 W Bp*JP+D51+Dose+Autofill+Homebase
- B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60
- B 50 W Bp+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+Fleet+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 115Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
- B 60WBp Pack DOSE+D65+AF+Rins+V900
- B 60WBpPack+R65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+D65+115Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/50 C Bp Pack Classic 80 Ah + V900
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Retail
- BR 35/12 C Bp Pack Promo
- BR 35/12 C Bp pakiranje Li
- BR 40/10 C Adv
- BR 45/22 C BP Pack Promo
- BR 55/40 RS Bp
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- BR 75/75 W Classic Bp*EU
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- B 110 R Bc Dose+R75
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 Classic *KAP
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 Cage Mobil
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 G Entry Class *EU
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 Classic
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18--4 Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class *EU
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- B 120 W Bp DOSE (disk)
- B 120 W Bp DOSE (valjak)
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 150 R Dose Fleet+240Ah+Rinse+AutoFill+
- B 200 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R Adv + D 100
- B 250 R Adv + R 100
- B 250 R Adv + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 40 W Bp Pack + D51
- B 40 W Bp Pack + R55
- B 60 W Bp Pack Dose (170Ah)
- B 60/10 C
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MX Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MX Plus
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/18-4MX Plus "Lawi"
- HD 801 B
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HWE 860
Područja primjene
- Područje transporta i uređaji
- Pranje vozila / motora
- Čišćenje dijelova
- Čišćenje poda
- Odmašćivanje površina