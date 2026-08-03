PressurePro omekšivač, alkalni RM 92 Agri, 10l

Sredstvo za namakanje otapa osušeni stajnjak za smanjenje vremena čišćenja i potrošnje vode. Inhibitori korozije štite objekte staje. Idealno za staje i izmuzišta.

Alkalno PressurePro sredstvo za namakanje RM 92 Agri savršeno je sredstvo za predtretman za pjenasto sredstvo za čišćenje RM 91 Agri. Kärcher preporuča njegovu upotrebu za uklanjanje posebno tvrdokornih i teško odstranjivih organskih nečistoća u nastambama za perad, svinje i goveda te muzilištima. Zbog svoje posebne konzistencije, pjena također prianja na okomite površine i otapa prljavštinu prije nego što se ona potpuno ukloni. Ovaj proces sa sobom nosi financijsku i ekološku korist jer se namakanjem istovremeno smanjuje vrijeme potrebno za čišćenje kao i količina potrebne vode. Formulacija uključuje inhibitore korozije za zaštitu površina i objekata štala.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13
Težina uklj. ambalažu (kg) 13,2
Svojstva
  • Posjeduje odlična svojstva otapanja masnoće i jednostavno uklanja organski materijal kao što je gnoj te prljavštinu i ostatke hrane
  • Odlično prodire i u sasušeni gnoj
  • Potpuno biorazgradivo
  • Ne nagriza opremu štala (inhibitori korozije)
  • Nema negativnog utjecaja na kanale za gnojnicu ili bioplinska postrojenja
PressurePro omekšivač, alkalni RM 92 Agri, 10l
PressurePro omekšivač, alkalni RM 92 Agri, 10l
PressurePro omekšivač, alkalni RM 92 Agri, 10l
PressurePro omekšivač, alkalni RM 92 Agri, 10l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Oprema u stajama, muzilišta
Pribor
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PRAVNO

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