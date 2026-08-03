PressurePro otapalo masti i bjelančevina RM 731, 5l

Uklanja čak i najtvrdokornije onečišćenje masti, proteina, ulja i čađe s podova, radnih područja, strojeva itd. (posebno pogodno za upotrebu u prehrambenoj industriji). Jednostavan za korištenje, s nježnim djelovanjem čišćenja. Ispire se bez ostataka.

Izuzetno snažno čišćenje, pogodno za ručno i mehaničko čišćenje i idealno za primjenu u tvrtkama za preradu hrane i prehrambenoj industriji: PressurePro sredstvo za uklanjanje masnoće i bjelančevina RM 731 iz Kärchera. Vrlo učinkovito i istovremeno nježno za materijale, kuhinjsko sredstvo za čišćenje uklanja ostatke životinjske ili biljne masti i bjelančevina s gotovo svih površina u, primjerice, mesnicama, pekarnicama ili velikim kuhinjama. Površine od nehrđajućeg čelika i plastike čiste se od masnoće i bjelančevina jednako pouzdano kao podovi i zidovi popločani pločicama, hladnjače i strojevi kao što su nape i pokretne trake. Čak se i jako zaprljano posuđe kao što su roštilj i ražnjići za dimljenje snažno čiste. Naš PressurePro odstranjivač masnoće i bjelančevina RM 731 ne sadrži mirise i bojila, učinkovit je na svim temperaturama i ispire se bez ostavljanja tragova.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13
Težina (kg) 5,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 190 x 140 x 250
Svojstva
  • učinkovito sredstvo za visokotlačno čišćenje
  • Otapa teške nečistoće na bazi ulja, masti i minerala
  • prikladno za čišćenje površina od nehrđajućeg čelika i keramike
  • aktivno čisti u svim temperaturnim područjima
  • Temeljito isprati bez ostataka
  • tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
PressurePro otapalo masti i bjelančevina RM 731, 5l
PressurePro otapalo masti i bjelančevina RM 731, 5l
PressurePro otapalo masti i bjelančevina RM 731, 5l
PressurePro otapalo masti i bjelančevina RM 731, 5l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Mliječna kuhinja
  • Čišćenje površina
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