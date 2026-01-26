Naše PressurePro sredstvo za čišćenje ulja i masti Extra RM 31 doista opravdava svoje ime i otapa čak i najtvrdokornije onečišćenje uljem, masnoćom, katranom, čađom i dimnom smolom naizgled bez ikakvog napora. Visokotlačno koncentrirano visokotlačno sredstvo za čišćenje koje štedi troškove može se koristiti u svim temperaturnim rasponima – uključujući stupanj pare na 150 °C – i nudi snažno djelovanje čišćenja. Kao idealno dubinsko sredstvo pogodno za pranje motora i čišćenje dijelova u radionicama ili na poljoprivrednim gospodarstvima, oduševljava i na drugim područjima, primjerice u čišćenju fasada pri uklanjanju nečistoća uzrokovanih emisijama, ptičjim izmetom ili ostacima insekata, a može se koristiti i za čišćenje unutrašnjosti spremnika u prehrambenoj industriji. PressurePro čistač ulja i masti Extra RM 31 je bez silikona, brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja i ostavlja za sobom ugodan svjež miris.