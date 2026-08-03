PressurePro otapalo ulja i masti Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l

Visokotlačno sredstvo za dubinsko čišćenje visoke koncentracije s posebnom formulom eco!efficiency. Učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu, npr. ulje, mast, katran, čađa i dimna smola.

Sa svojom posebnom formulom, PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31 eco!efficiency razvijen je za upotrebu u visokotlačnim čistačima s eco!efficiency načinom rada i stoga premošćuje prazninu u učinkovitosti čišćenja koja se može stvoriti nižom temperaturom vode od 60 °C. Nudi snažnu akciju čišćenja u svim temperaturnim rasponima i može se koristiti čak i u fazi pare do 150 °C. Visoko koncentrirana formula bez silikona koja se lako odvaja bez napora uklanja teške uljne, masnoće i onečišćenja mineralima, dok je posebno ekonomična, štedljiva i ekološki prihvatljiva. Kao snažan dubinski čistač pogodan za pranje motora i čišćenje dijelova u radionicama ili na poljoprivrednim gospodarstvima, oduševljava i na drugim područjima, primjerice u čišćenju fasada pri uklanjanju nečistoća uzrokovanih emisijama, ptičjim izmetom ili ostacima insekata, a može se koristiti i za čišćenje unutrašnjosti spremnika u prehrambenoj industriji.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 4
pH vrijednost 14
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,1
Svojstva
  • učinkovito ekološko sredstvo za visokotlačno čišćenje
  • otapa čak i najjača onečišćenja od ulja, masnoća, katrana, čađe i dimne smole
  • aktivno čisti u svim temperaturnim područjima
  • ugodan, svježi miris
  • ne sadrži fosfate
  • Bez silikona
  • tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
PressurePro otapalo ulja i masti Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
PressurePro otapalo ulja i masti Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
PressurePro otapalo ulja i masti Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
PressurePro otapalo ulja i masti Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Čišćenje staja
  • Čišćenje bačvi
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje dijelova
  • Odmašćivanje površina
  • Cisterne za živežne namirnice
  • Čišćenje fasada
Pribor
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