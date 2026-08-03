PressurePro otapalo ulja i masti Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
Visokotlačno sredstvo za dubinsko čišćenje visoke koncentracije s posebnom formulom eco!efficiency. Učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu, npr. ulje, mast, katran, čađa i dimna smola.
Sa svojom posebnom formulom, PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31 eco!efficiency razvijen je za upotrebu u visokotlačnim čistačima s eco!efficiency načinom rada i stoga premošćuje prazninu u učinkovitosti čišćenja koja se može stvoriti nižom temperaturom vode od 60 °C. Nudi snažnu akciju čišćenja u svim temperaturnim rasponima i može se koristiti čak i u fazi pare do 150 °C. Visoko koncentrirana formula bez silikona koja se lako odvaja bez napora uklanja teške uljne, masnoće i onečišćenja mineralima, dok je posebno ekonomična, štedljiva i ekološki prihvatljiva. Kao snažan dubinski čistač pogodan za pranje motora i čišćenje dijelova u radionicama ili na poljoprivrednim gospodarstvima, oduševljava i na drugim područjima, primjerice u čišćenju fasada pri uklanjanju nečistoća uzrokovanih emisijama, ptičjim izmetom ili ostacima insekata, a može se koristiti i za čišćenje unutrašnjosti spremnika u prehrambenoj industriji.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|2,5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|4
|pH vrijednost
|14
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,1
Svojstva
- učinkovito ekološko sredstvo za visokotlačno čišćenje
- otapa čak i najjača onečišćenja od ulja, masnoća, katrana, čađe i dimne smole
- aktivno čisti u svim temperaturnim područjima
- ugodan, svježi miris
- ne sadrži fosfate
- Bez silikona
- tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- ne sadrži NTA
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H290 Može nagrizati metale.
- H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
- P405 Skladištiti pod ključem.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Područje transporta i uređaji
- Čišćenje staja
- Čišćenje bačvi
- Pranje vozila / motora
- Čišćenje dijelova
- Odmašćivanje površina
- Cisterne za živežne namirnice
- Čišćenje fasada