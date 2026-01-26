Sa svojom posebnom formulom, PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31 eco!efficiency razvijen je za upotrebu u visokotlačnim čistačima s eco!efficiency načinom rada i stoga premošćuje prazninu u učinkovitosti čišćenja koja se može stvoriti nižom temperaturom vode od 60 °C. Nudi snažnu akciju čišćenja u svim temperaturnim rasponima i može se koristiti čak i u fazi pare do 150 °C. Visoko koncentrirana formula bez silikona koja se lako odvaja bez napora uklanja teške uljne, masnoće i onečišćenja mineralima, dok je posebno ekonomična, štedljiva i ekološki prihvatljiva. Kao snažan dubinski čistač pogodan za pranje motora i čišćenje dijelova u radionicama ili na poljoprivrednim gospodarstvima, oduševljava i na drugim područjima, primjerice u čišćenju fasada pri uklanjanju nečistoća uzrokovanih emisijama, ptičjim izmetom ili ostacima insekata, a može se koristiti i za čišćenje unutrašnjosti spremnika u prehrambenoj industriji.