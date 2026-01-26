PressurePro otapalo ulja i masti Extra RM 31 eco!efficiency, 10l

Visokotlačno sredstvo za dubinsko čišćenje visoke koncentracije s posebnom formulom eco!efficiency. Učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu, npr. ulje, mast, katran, čađa i dimna smola.

Sa svojom posebnom formulom, PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31 eco!efficiency razvijen je za upotrebu u visokotlačnim čistačima s eco!efficiency načinom rada i stoga premošćuje prazninu u učinkovitosti čišćenja koja se može stvoriti nižom temperaturom vode od 60 °C. Nudi snažnu akciju čišćenja u svim temperaturnim rasponima i može se koristiti čak i u fazi pare do 150 °C. Visoko koncentrirana formula bez silikona koja se lako odvaja bez napora uklanja teške uljne, masnoće i onečišćenja mineralima, dok je posebno ekonomična, štedljiva i ekološki prihvatljiva. Kao snažan dubinski čistač pogodan za pranje motora i čišćenje dijelova u radionicama ili na poljoprivrednim gospodarstvima, oduševljava i na drugim područjima, primjerice u čišćenju fasada pri uklanjanju nečistoća uzrokovanih emisijama, ptičjim izmetom ili ostacima insekata, a može se koristiti i za čišćenje unutrašnjosti spremnika u prehrambenoj industriji.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 12
PressurePro otapalo ulja i masti Extra RM 31 eco!efficiency, 10l
PressurePro otapalo ulja i masti Extra RM 31 eco!efficiency, 10l
PressurePro otapalo ulja i masti Extra RM 31 eco!efficiency, 10l
PressurePro otapalo ulja i masti Extra RM 31 eco!efficiency, 10l
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Čišćenje staja
  • Čišćenje bačvi
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje dijelova
  • Odmašćivanje površina
  • Cisterne za živežne namirnice
  • Čišćenje fasada
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH