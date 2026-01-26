PressurePro otapalo ulja i masti Extra RM 31 eco!efficiency, 10l
Visokotlačno sredstvo za dubinsko čišćenje visoke koncentracije s posebnom formulom eco!efficiency. Učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu, npr. ulje, mast, katran, čađa i dimna smola.
Sa svojom posebnom formulom, PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31 eco!efficiency razvijen je za upotrebu u visokotlačnim čistačima s eco!efficiency načinom rada i stoga premošćuje prazninu u učinkovitosti čišćenja koja se može stvoriti nižom temperaturom vode od 60 °C. Nudi snažnu akciju čišćenja u svim temperaturnim rasponima i može se koristiti čak i u fazi pare do 150 °C. Visoko koncentrirana formula bez silikona koja se lako odvaja bez napora uklanja teške uljne, masnoće i onečišćenja mineralima, dok je posebno ekonomična, štedljiva i ekološki prihvatljiva. Kao snažan dubinski čistač pogodan za pranje motora i čišćenje dijelova u radionicama ili na poljoprivrednim gospodarstvima, oduševljava i na drugim područjima, primjerice u čišćenju fasada pri uklanjanju nečistoća uzrokovanih emisijama, ptičjim izmetom ili ostacima insekata, a može se koristiti i za čišćenje unutrašnjosti spremnika u prehrambenoj industriji.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|12
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Područje transporta i uređaji
- Čišćenje staja
- Čišćenje bačvi
- Pranje vozila / motora
- Čišćenje dijelova
- Odmašćivanje površina
- Cisterne za živežne namirnice
- Čišćenje fasada