PressurePro pjenasto sred. za čišć., alkalno RM 58, 20l

Uklanja tvrdokorne mrlje od masnoće, ulja i proteina kao i ostatke hrane na pločicama i posudama. Dugo vrijeme kontakta zahvaljujući pjenastom pokrivaču.

Osobito alkalni PressurePro Foam Cleaner RM 58 iz Kärchera, koji je dizajniran za uklanjanje proizvodnih ostataka koji sadrže masnoće ili proteine, idealan je za aplikacije čišćenja u mesnim, ribljim i delikatesnim trgovinama. Visoko aktivni, pjenušavi i higijenski koncentrat za čišćenje za korištenje s visokotlačnim čistačima stvara stabilnu pjenastu deku koja vrlo dobro prianja čak i na okomite površine, razvija intenzivnu snagu čišćenja, a opet se lako ispire. Također bez napora uklanja tipične kontaminacije u prehrambenoj industriji, na primjer brašno, gluten, griz, vino, sok ili pivo. S PressurePro RM 57, RM 58 i RM 59, Kärcher nudi niz pjenastih čistača za visokotlačne primjene u prehrambenim obrtima, gastronomskim kuhinjama, cateringu, kantinama, velikim kuhinjama, mesnicama, klaonicama i pekarama s HACCP usklađenošću certifikat Instituta Fresenius. Ovisno o zahtjevima i namjeni upotrebe, prikladni su za čišćenje površina, zidova, podova, transportnih traka, strojeva, uređaja, kutija, spremnika i bačava za hranu te hladnjača.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13,1
Težina (kg) 21,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 237 x 430
Područja primjene
  • Mliječna kuhinja
  • Čišćenje površina
  • Zidovi, pločice
  • Cisterne za živežne namirnice
  • Čišćenje staja
