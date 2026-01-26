PressurePro pjenasto sred. za čišć., alkalno RM 58, 20l
Uklanja tvrdokorne mrlje od masnoće, ulja i proteina kao i ostatke hrane na pločicama i posudama. Dugo vrijeme kontakta zahvaljujući pjenastom pokrivaču.
Osobito alkalni PressurePro Foam Cleaner RM 58 iz Kärchera, koji je dizajniran za uklanjanje proizvodnih ostataka koji sadrže masnoće ili proteine, idealan je za aplikacije čišćenja u mesnim, ribljim i delikatesnim trgovinama. Visoko aktivni, pjenušavi i higijenski koncentrat za čišćenje za korištenje s visokotlačnim čistačima stvara stabilnu pjenastu deku koja vrlo dobro prianja čak i na okomite površine, razvija intenzivnu snagu čišćenja, a opet se lako ispire. Također bez napora uklanja tipične kontaminacije u prehrambenoj industriji, na primjer brašno, gluten, griz, vino, sok ili pivo. S PressurePro RM 57, RM 58 i RM 59, Kärcher nudi niz pjenastih čistača za visokotlačne primjene u prehrambenim obrtima, gastronomskim kuhinjama, cateringu, kantinama, velikim kuhinjama, mesnicama, klaonicama i pekarama s HACCP usklađenošću certifikat Instituta Fresenius. Ovisno o zahtjevima i namjeni upotrebe, prikladni su za čišćenje površina, zidova, podova, transportnih traka, strojeva, uređaja, kutija, spremnika i bačava za hranu te hladnjača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13,1
|Težina (kg)
|21,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|22,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 237 x 430
Videos
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 Classic *KAP
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 Cage Mobil
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 G Entry Class *EU
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 Classic
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18--4 Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class *EU
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 7/10 CXF
Područja primjene
- Mliječna kuhinja
- Čišćenje površina
- Zidovi, pločice
- Cisterne za živežne namirnice
- Čišćenje staja