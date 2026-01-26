Osobito alkalni PressurePro Foam Cleaner RM 58 iz Kärchera, koji je dizajniran za uklanjanje proizvodnih ostataka koji sadrže masnoće ili proteine, idealan je za aplikacije čišćenja u mesnim, ribljim i delikatesnim trgovinama. Visoko aktivni, pjenušavi i higijenski koncentrat za čišćenje za korištenje s visokotlačnim čistačima stvara stabilnu pjenastu deku koja vrlo dobro prianja čak i na okomite površine, razvija intenzivnu snagu čišćenja, a opet se lako ispire. Također bez napora uklanja tipične kontaminacije u prehrambenoj industriji, na primjer brašno, gluten, griz, vino, sok ili pivo. S PressurePro RM 57, RM 58 i RM 59, Kärcher nudi niz pjenastih čistača za visokotlačne primjene u prehrambenim obrtima, gastronomskim kuhinjama, cateringu, kantinama, velikim kuhinjama, mesnicama, klaonicama i pekarama s HACCP usklađenošću certifikat Instituta Fresenius. Ovisno o zahtjevima i namjeni upotrebe, prikladni su za čišćenje površina, zidova, podova, transportnih traka, strojeva, uređaja, kutija, spremnika i bačava za hranu te hladnjača.