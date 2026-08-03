PressurePro pjenasto sred. za čišć., alkalno RM 91 Agri, 10l

Čistač s pjenom ima izvrsna svojstva otapanja masnoće i s lakoćom uklanja organski materijal poput gnoja i prljavštine. Idealno za čišćenje staja za perad, svinje i stoku, kao i izmuzišta.

Zahvaljujući posebnoj formulaciji sa svojstvima jačanja pjene, alkalni PressurePro pjenasti čistač RM 91 Agri savršeno je rješenje za temeljito čišćenje svinjaca, staja i peradarnika, kao i muzilišta. Jedinstvena adhezivna svojstva pjene omogućavaju osobito dugo vrijeme kontakta i izloženosti, čak i na okomitim površinama, što znači još bolje rezultate čišćenja. Organske nečistoće, kao što su ostaci hrane, životinjski izmet i druge vrste prljavštine, u potpunosti se uklanjaju, a objekti i površine staja štite. Za posebno tvrdokorne naslage Kärcher preporuča prethodno korištenje PressurePro sredstva za namakanje RM 92 Agri.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,2
Svojstva
  • Posjeduje odlična svojstva otapanja masnoće i jednostavno uklanja organski materijal kao što je gnoj te prljavštinu i ostatke hrane
  • Potpuno biorazgradivo
  • Ne nagriza opremu štala (inhibitori korozije)
  • Nema negativnog utjecaja na kanale za gnojnicu ili bioplinska postrojenja
PressurePro pjenasto sred. za čišć., alkalno RM 91 Agri, 10l
PressurePro pjenasto sred. za čišć., alkalno RM 91 Agri, 10l
PressurePro pjenasto sred. za čišć., alkalno RM 91 Agri, 10l
PressurePro pjenasto sred. za čišć., alkalno RM 91 Agri, 10l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Oprema u stajama, muzilišta
  • Čišćenje podova i površina
  • Sanitarije
Pribor
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