PressurePro pjenasto sred. za čišć., kiselo RM 59, 20l

Bez napora uklanja tvrdokorne naslage i premaze poput kamenca, hrđe, masnoće, proteina, pivskog kamena i mlij. kamena na pločicama i posudama. Vrlo stabilna pjenasta deka na svim površinama.

Naš kiseli PressurePro Foam Cleaner RM 59 je bez bojila i mirisa i sadrži snažnu kombinaciju prirodnih mravlje i limunske kiseline koja pouzdano uklanja čak i vrlo tvrdokornu kontaminaciju u interakciji s površinski aktivnim tvarima za povećanje pjene. Da bi se to postiglo, sredstvo za čišćenje stvara stabilnu pjenastu deku (čak i na okomitim površinama) s intenzivnom snagom čišćenja, koja se ipak lako ispire. Ostaci mliječnog i pivskog kamena, hrđa, masnoća, proteini, kamenac i druga mineralna onečišćenja ili ostaci prskanja, na primjer insekticida, uklanjaju se bez ostavljanja traga. S PressurePro RM 57, RM 58 i RM 59, Kärcher nudi niz pjenastih čistača za visokotlačne primjene u prehrambenim obrtima, gastronomskim kuhinjama, cateringu, kantinama, velikim kuhinjama, mesnicama, klaonicama i pekarama s HACCP usklađenošću certifikat Instituta Fresenius. Ovisno o zahtjevima i namjeni upotrebe, prikladni su za čišćenje površina, zidova, podova, transportnih traka, strojeva, uređaja, kutija, spremnika i bačava za hranu te hladnjača.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 2
Težina (kg) 21,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 22
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 237 x 430
Svojstva
  • Pjenušava sredstva za visokotlačno čišćenje
  • Uklanja tvrdokorni kamenac, hrđu, masnoću, proteine, zaprljanja od piva i mliječnog kamena
  • neagresivan prema materijalu
  • stvara dugo postojani tepih od pjene
  • vrlo dobra svojstva ispiranja
  • tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
PressurePro pjenasto sred. za čišć., kiselo RM 59, 20l
PressurePro pjenasto sred. za čišć., kiselo RM 59, 20l
PressurePro pjenasto sred. za čišć., kiselo RM 59, 20l
PressurePro pjenasto sred. za čišć., kiselo RM 59, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H315 Nadražuje kožu.
  • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
  • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
  • P280a Nosite zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
  • P302 + P352a U SLUČAJU DOTICAJA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Mliječna kuhinja
  • Zidovi, pločice
  • Čišćenje površina
  • Cisterne za živežne namirnice
Pribor
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