Zahvaljujući svojoj neutralnoj pH vrijednosti i nježnim svojstvima, naš PressurePro pjenasti čistač RM 57 prikladan je za temeljito, ali nježno čišćenje gotovo svih površina. Formira stabilnu pjenastu deku s izvanrednim učinkom čišćenja koja se usprkos tome lako ispire. Pouzdano uklanja tipična onečišćenja u područjima obrade hrane, na primjer ostatke ulja, masti, proteina, brašna, glutena, krupice, vina, soka ili piva. S PressurePro RM 57, RM 58 i RM 59, Kärcher nudi niz pjenastih čistača za visokotlačne primjene u prehrambenim obrtima, gastronomskim kuhinjama, cateringu, kantinama, velikim kuhinjama, mesnicama, klaonicama i pekarama s HACCP usklađenošću certifikat Instituta Fresenius. Ovisno o zahtjevima i namjeni upotrebe, prikladni su za čišćenje površina, zidova, podova, transportnih traka, strojeva, uređaja, kutija, spremnika i bačava za hranu te hladnjača.