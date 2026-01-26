PressurePro pjenasto sred. za čišć., neutralno RM 57, 20l

Nježno, neutralno pjenasto sredstvo za čišćenje za onečišćenja ulja, masti i proteina. Stabilna pjenasta deka povećava moć čišćenja i lako se ispire.

Zahvaljujući svojoj neutralnoj pH vrijednosti i nježnim svojstvima, naš PressurePro pjenasti čistač RM 57 prikladan je za temeljito, ali nježno čišćenje gotovo svih površina. Formira stabilnu pjenastu deku s izvanrednim učinkom čišćenja koja se usprkos tome lako ispire. Pouzdano uklanja tipična onečišćenja u područjima obrade hrane, na primjer ostatke ulja, masti, proteina, brašna, glutena, krupice, vina, soka ili piva. S PressurePro RM 57, RM 58 i RM 59, Kärcher nudi niz pjenastih čistača za visokotlačne primjene u prehrambenim obrtima, gastronomskim kuhinjama, cateringu, kantinama, velikim kuhinjama, mesnicama, klaonicama i pekarama s HACCP usklađenošću certifikat Instituta Fresenius. Ovisno o zahtjevima i namjeni upotrebe, prikladni su za čišćenje površina, zidova, podova, transportnih traka, strojeva, uređaja, kutija, spremnika i bačava za hranu te hladnjača.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 6,7
Težina (kg) 20,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 21,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 237 x 430
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Mliječna kuhinja
  • Čišćenje površina
  • Velika kuhinja
  • Čišćenje staja
