Učinkovit u iznimno malim dozama (od 0,125%), pristupačan, snažan i savršen za Kärcher iSolar sustav: PressurePro Solar Cleaner RM 99 može se pohvaliti čišćenjem bez ostataka i tragova svih solarnih i fotonaponskih sustava kao i staklenih površina. Sredstvo za čišćenje, koje je prikladno za sve razine tvrdoće vode, visoko je učinkovito, nježno i biorazgradivo. Sigurno i pouzdano uklanja tvrdokorni ptičji izmet, pelud, čađu i prašinu. Inovativna i vrlo nježna formula PressurePro Solar Cleaner RM 99 prikladna je čak i za aluminijske okvire i stvara ravnomjeran, kontinuirani film na površini koji sprječava mrlje od kamenca i poboljšava klizna svojstva četkica za čišćenje – za nježno čišćenje površine bez ikakvih ispiranje.