PressurePro solarno sred. za čišć. RM 99, 20l

Visoko učinkovit, nježan i biorazgradiv deterdžent za čišćenje solarnih i fotonaponskih sustava kao i staklenih površina bez ostataka i tragova.

Učinkovit u iznimno malim dozama (od 0,125%), pristupačan, snažan i savršen za Kärcher iSolar sustav: PressurePro Solar Cleaner RM 99 može se pohvaliti čišćenjem bez ostataka i tragova svih solarnih i fotonaponskih sustava kao i staklenih površina. Sredstvo za čišćenje, koje je prikladno za sve razine tvrdoće vode, visoko je učinkovito, nježno i biorazgradivo. Sigurno i pouzdano uklanja tvrdokorni ptičji izmet, pelud, čađu i prašinu. Inovativna i vrlo nježna formula PressurePro Solar Cleaner RM 99 prikladna je čak i za aluminijske okvire i stvara ravnomjeran, kontinuirani film na površini koji sprječava mrlje od kamenca i poboljšava klizna svojstva četkica za čišćenje – za nježno čišćenje površine bez ikakvih ispiranje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
pH vrijednost 9
Težina uklj. ambalažu (kg) 21,2
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Solarni uređaji i fotovoltaici
Pribor
