PressurePro sred. za čišć. površina, kiselo RM 93 Agri, 10l

Kiselo sredstvo za čišć. površina za muzilišta, komore za mlijeko i staje. Odstranjuje najtvrdokornije naslage, kao što su kamenac, minerali i hrđa. Inhibitori korozije čuvaju opremu staje.

Gusta konzistencija našeg kiselog sredstva za čišćenje površina PressurePro RM 93 Agri posebno je prilagođena zahtjevima čišćenja muzilišta i mljekara na farmama. Viskozno, sredstvo za čišćenje prijanja na opremu za mužnju, okvire, spojeve i pukotine. Anorganske naslage poput kamenca, hrđe, mliječnog i mokraćnog kamenca uklanjaju se bez napora, smanjuje se rizik od klizanja životinja na površinama za hodanje i stajanje. RM 93 Agri je siguran za korištenje na nehrđajućem čeliku, pločicama i plastici- idealno i za smanjenje mogućih patogena, naizmjence s Kärcherovim alkalnim pjenastim sredstvom za čišćenje PressurePro RM 91 Agri.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,4
Svojstva
  • Odstranjuje najtvrdokornije, anorganske naslage kamenca, hrđe, minerala i skorenog mlijeka
  • Potpuno biorazgradivo
  • Izvrsna kompatibilnost s materijalima, ne nagriza površine čelika, plastike, nehrđajućeg čelika ili pločica
  • Nema negativnog utjecaja na kanale za gnojnicu ili bioplinska postrojenja
PressurePro sred. za čišć. površina, kiselo RM 93 Agri, 10l
PressurePro sred. za čišć. površina, kiselo RM 93 Agri, 10l
PressurePro sred. za čišć. površina, kiselo RM 93 Agri, 10l
PressurePro sred. za čišć. površina, kiselo RM 93 Agri, 10l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Oprema u stajama - muzilišta, komore za mlijeko
  • Čišćenje podova i površina
  • Sanitarije
Pribor
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