PressurePro sredstvo za uklanjanje dimne smole RM 33, 20l

Iznimno moćno tekuće dubinsko sredstvo za uklanjanje tvrdokornih mrlja kao što su ulje, masnoća, katran, čađa, onečišćenje dimljenom smolom kao i zagorene šećerne glazure. NTA besplatno.

Visoko koncentriran, osobito visokoučinkovit i stoga iznimno ekonomičan PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 predstavlja najjaču kombinaciju površinski aktivnih sredstava za čišćenje i kompleksirajućih sredstava koju Kärcher nudi. Posebno osmišljen kako bi zadovoljio stroge zahtjeve prehrambene industrije i pekarnica, ovaj snažan dubinski čistač uklanja tipičnu zaprljanu hranu s praktički svih površina, strojeva, uređaja i posuđa otpornih na alkalije. Dimna smola, proteini, masti i ulja, čađa i zagorjela šećerna glazura potpuno su uklonjeni. Kolica s rešetkama, posude za pečenje i pećnice, sustavi za dimljenje, stalci za roštiljanje i pečenje, komore za dimljenje, konvekcijske peći, hladnjače - popis mogućih primjena je gotovo beskrajan. PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 ne sadrži mirise i boje i može se isprati bez ostavljanja tragova.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13
Težina uklj. ambalažu (kg) 26,6
Svojstva
  • učinkovito sredstvo za visokotlačno čišćenje
  • otapa čak i najjača onečišćenja od ulja, masnoća, katrana, čađe i dimne smole
  • Posebno prikladno kod tipičnih onečišćenja od živežnih namirnica, kao što su dimna smola, šećerne glazure, onečišćenja od masnoća…..
  • brzo djeluje
  • prikladno za čišćenje površina od nehrđajućeg čelika i keramike
  • tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
  • ne sadrži fosfate
PressurePro sredstvo za uklanjanje dimne smole RM 33, 20l
PressurePro sredstvo za uklanjanje dimne smole RM 33, 20l
PressurePro sredstvo za uklanjanje dimne smole RM 33, 20l
PressurePro sredstvo za uklanjanje dimne smole RM 33, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Postrojenja za dimljenje, roštilji i pečenjare
  • Velika kuhinja
Pribor
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