PressurePro sredstvo za uklanjanje dimne smole RM 33, 200l

Iznimno moćno tekuće dubinsko sredstvo za uklanjanje tvrdokornih mrlja kao što su ulje, masnoća, katran, čađa, onečišćenje dimljenom smolom kao i zagorene šećerne glazure. NTA besplatno.

Visoko koncentriran, osobito visokoučinkovit i stoga iznimno ekonomičan PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 predstavlja najjaču kombinaciju površinski aktivnih sredstava za čišćenje i kompleksirajućih sredstava koju Kärcher nudi. Posebno osmišljen kako bi zadovoljio stroge zahtjeve prehrambene industrije i pekarnica, ovaj snažan dubinski čistač uklanja tipičnu zaprljanu hranu s praktički svih površina, strojeva, uređaja i posuđa otpornih na alkalije. Dimna smola, proteini, masti i ulja, čađa i zagorjela šećerna glazura potpuno su uklonjeni. Kolica s rešetkama, posude za pečenje i pećnice, sustavi za dimljenje, stalci za roštiljanje i pečenje, komore za dimljenje, konvekcijske peći, hladnjače - popis mogućih primjena je gotovo beskrajan. PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 ne sadrži mirise i boje i može se isprati bez ostavljanja tragova.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13
Težina uklj. ambalažu (kg) 265,4
PressurePro sredstvo za uklanjanje dimne smole RM 33, 200l
PressurePro sredstvo za uklanjanje dimne smole RM 33, 200l
PressurePro sredstvo za uklanjanje dimne smole RM 33, 200l
PressurePro sredstvo za uklanjanje dimne smole RM 33, 200l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Postrojenja za dimljenje, roštilji i pečenjare
  • Velika kuhinja
Pribor
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