PressurePro sredstvo za uklanjanje dimne smole RM 33, 200l
Iznimno moćno tekuće dubinsko sredstvo za uklanjanje tvrdokornih mrlja kao što su ulje, masnoća, katran, čađa, onečišćenje dimljenom smolom kao i zagorene šećerne glazure. NTA besplatno.
Visoko koncentriran, osobito visokoučinkovit i stoga iznimno ekonomičan PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 predstavlja najjaču kombinaciju površinski aktivnih sredstava za čišćenje i kompleksirajućih sredstava koju Kärcher nudi. Posebno osmišljen kako bi zadovoljio stroge zahtjeve prehrambene industrije i pekarnica, ovaj snažan dubinski čistač uklanja tipičnu zaprljanu hranu s praktički svih površina, strojeva, uređaja i posuđa otpornih na alkalije. Dimna smola, proteini, masti i ulja, čađa i zagorjela šećerna glazura potpuno su uklonjeni. Kolica s rešetkama, posude za pečenje i pećnice, sustavi za dimljenje, stalci za roštiljanje i pečenje, komore za dimljenje, konvekcijske peći, hladnjače - popis mogućih primjena je gotovo beskrajan. PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 ne sadrži mirise i boje i može se isprati bez ostavljanja tragova.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|200
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|265,4
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 Classic *KAP
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 Cage Mobil
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 G Entry Class *EU
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 Classic
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18--4 Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class *EU
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
Područja primjene
- Postrojenja za dimljenje, roštilji i pečenjare
- Velika kuhinja