Optimalno za korištenje sa srednje i tvrdom vodom: PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110 za visokotlačne čistače s toplom vodom s prilagodbom za njegu sustava nudi sveobuhvatnu zaštitu za sustav grijaće spirale pri temperaturama vode do 150 °C. Kao takav, RM 110 osigurava stalan protok vode, sprječava smanjenje performansi, štedi energiju i značajno produljuje životni vijek. Također pomaže smanjiti skupe mjere uklanjanja kamenca za grijaću spiralu i općenito smanjiti troškove održavanja. Osim toga, sredstvo za njegu usklađeno je s HACCP-om, što ga čini prikladnim za upotrebu u tvrtkama za preradu hrane i vrlo je jednostavno za korištenje budući da se praktična Advance boca može koristiti izravno na stroju.