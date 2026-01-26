PressurePro sustavna njega Advance 1 RM 110, 1l
Njega sustava za očuvanje performansi sa zaštitom od kalcifikacije za sve dijelove koji provode vodu visokotlačnih čistača s toplom vodom za upotrebu sa srednje tvrdom i tvrdom vodom.
Optimalno za korištenje sa srednje i tvrdom vodom: PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110 za visokotlačne čistače s toplom vodom s prilagodbom za njegu sustava nudi sveobuhvatnu zaštitu za sustav grijaće spirale pri temperaturama vode do 150 °C. Kao takav, RM 110 osigurava stalan protok vode, sprječava smanjenje performansi, štedi energiju i značajno produljuje životni vijek. Također pomaže smanjiti skupe mjere uklanjanja kamenca za grijaću spiralu i općenito smanjiti troškove održavanja. Osim toga, sredstvo za njegu usklađeno je s HACCP-om, što ga čini prikladnim za upotrebu u tvrtkama za preradu hrane i vrlo je jednostavno za korištenje budući da se praktična Advance boca može koristiti izravno na stroju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|6
|pH vrijednost
|9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|242 x 233 x 208
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Područje transporta i uređaji
- Pranje vozila / motora
- Odstranjivanje masnoće, fosfatiranje
- Odmašćivanje površina
- Održavanje uređaja, zaštita od taloženja kamenca