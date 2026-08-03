PressurePro vrući vosak RM 41, 10l

Sredstvo za očuvanje i njegu laka s visokim sadržajem prirodnog karnauba voska. Daje finiš visokog sjaja.

Zahvaljujući visokokvalitetnom sastavu s visokim udjelom prirodnog karnauba voska, naš PressurePro Hot Wax RM 41 stvara zatvoreni, topljivi film voska koji čuva. To ne samo da osigurava sjajne površine, već također pruža dugotrajnu zaštitu do 12 mjeseci za sve metalne dijelove vozila i strojeva svih vrsta koji su izloženi riziku od korozije. Automobili i gospodarska vozila, poljoprivredni strojevi kao što su traktori, poljoprivredni strojevi, plugovi, prikolice ili čak komunalni posipači zimske službe učinkovito su zaštićeni od korozije i vremenskih utjecaja voskom za prskanje. Sredstvo za njegu laka također je idealno kao zimska zaštita za zalihe i rashodovana vozila. Učinkovito smanjuje ponovnu kontaminaciju i može se koristiti kao zaštita od hrđe za transport strojeva kao i za privremeno skladištenje metalnih dijelova. PressurePro Hot Wax RM 41 za korištenje s visokotlačnim čistačima je visoko koncentriran, iznimno ekonomičan i bez problema se može koristiti sa svim tvrdoćama vode.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 5
Težina (kg) 9,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 230 x 188 x 307
PressurePro vrući vosak RM 41, 10l
PressurePro vrući vosak RM 41, 10l
PressurePro vrući vosak RM 41, 10l
PressurePro vrući vosak RM 41, 10l
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Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Konzerviranje vozila
  • Konzerviranje strojeva i uređaja
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